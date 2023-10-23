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狗仔爆料是真的 章子怡、汪峰宣布離婚

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章子怡第1次離婚 汪峰第3次了 曾說「婚姻面對的質疑令人窒息」

娛樂新聞組／即時報導
汪峰(右)與章子怡官宣斷開8年婚姻。(取材自微博)
汪峰(右)與章子怡官宣斷開8年婚姻。(取材自微博)

中國女星章子怡與歌手汪峰兩人在2015年結婚後，雖然婚姻不被網友看好，但兩人總用行動證明打臉謠言。豈料，北京時間23日一早就有狗仔爆出兩人已經離婚，下午汪峰在微博正式發出離婚聲明，「經歷了8年婚姻的我們經過慎重考慮與商議，決定解除婚姻關係，未來將以親人身分共同撫養、陪伴孩子們長大，依舊是孩子們最信任的父母。」

汪峰曾有三段婚姻，2003年與第一任妻子齊丹結婚，隔年離婚；2010年與康作如結婚，三年後離婚；2015年與章子怡結婚，夫妻關係八年是他最長的婚史。而汪峰的大女兒小蘋果是前女友葛薈婕所生，兩人未結婚。

綜合媒體報導，汪峰最後一次在微博中放出章子怡相關照片是2022年6月29日自己生日當天。2022年2月9日章子怡生日當天，汪峰也曾發微博提到「今天我對你的心願就是快樂……生日快樂，親愛的子怡。」而章子怡的微博早已設置半年可見，目前可見的內容中，沒有任何關於汪峰或家人的痕跡。

自2015年汪峰在章子怡生日派對上求婚，到當年5月兩人領證結婚，再到章子怡生下女兒和兒子，汪峰和章子怡的婚姻一直受到中國權往關注。2019年的節目中，汪峰曾用「令人窒息的驚濤駭浪」來形容兩人的婚姻遭遇過的質疑。

2019年1月，章子怡與汪峰一同參與芒果TV綜藝節目《妻子的浪漫旅行2》錄製，節目中章子怡提到，自己爸媽一開始不同意自己與汪峰在一起，「因為他離過婚啊，有孩子啊，那時候就跟我爹媽關係不好，就不能提汪峰這個名字。」

汪峰則在節目中提到，章子怡是一個有智慧有溫度的好女人，「她視愛為生命，這一點我覺得太難能可貴。」他提到自己能和章子怡最終走到一起是雙方的「幸福和幸運」，「希望我們可以一直相伴下去，希望我能夠讓她更快樂、幸福。」孰料婚姻還是走向破局。

微博 北京

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