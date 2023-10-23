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狗仔爆料是真的 章子怡、汪峰宣布離婚

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章子怡、汪峰離婚 網爆料原因「男的搞上嫩模被抓包」

噓！星聞／即時報導
章子怡(左2)和汪峰(右)宣布離婚。(取材自微博)
章子怡(左2)和汪峰(右)宣布離婚。(取材自微博)

中國女星章子怡與汪峰結婚8年，兩人育有1兒1女，今宣布離婚。網上也流傳著兩人離婚的原因，有網友驚爆是由於汪峰與嫩模亂搞被抓包，該話題甚至登上微博熱搜前三名。

章子怡與汪峰今天被爆料已離婚的消息，微博上更流傳著兩人離婚的主因。有網友出面爆料，章子怡與汪峰離婚的原因，並寫下：「男的亂搞嫩模被當場捉住，離婚也是應該的」該內容還被截圖放上微博，引發網友熱烈討論。

消息一出，網友們紛紛討論起汪峰過去的幾段婚姻，「三離汪峰找找自己原因吧」、「汪峰：吃瓜輪到吃自己的」、「這麼大年紀了還出軌？」、「他一向感覺不安份」、「知道他們結婚時，我就知道這男的一定會離婚」；但也有網友認為這個消息來源是有待證實，「不至於吧！汪峰娶到章子怡應該好好供著才對，他還亂搞？」、「講這個要負法律責任喔」。

今日章子怡與汪峰的離婚消息一出，有網友更挖出昔日汪峰錄節目時章子怡查勤的電話。2017年汪峰錄製《魯豫有約》節目時，汪峰的電話突然響起，原來電話那頭是章子怡；汪峰先是解釋目前還在錄節目，稱5分鐘就結束，一旁主持人魯豫也附和著：「真的還有五分鐘就結束了」，汪峰聽完則立刻大笑，並告訴章子怡拍攝結束就過去。

另外，有消息指出，章子怡今年生日時，平時每年都會發文放閃的汪峰今年卻沒發文祝賀，外界更因此質疑起兩人的感情恐已生變。

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