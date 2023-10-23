「珠江人家」三兄妹失散 學藝傳承粵文化

「珠江人家」講述的是三兄妹的成長和學藝之路。(取材自微博)

電視劇「珠江人家」近日開播，該劇是一部小人物抗戰傳奇，也是南粵人民生活史，將一幅亮麗的嶺南民俗風情畫展現在觀眾面前，堪稱是粵味十足的「清明上河圖」。

新快報報導，劇中，粵中醫藥、粵劇、粵菜的發展故事始終貫穿整個故事——失散多年的陳山河、陳衛、陳立夏兄妹三人，分別在粵中醫藥、粵菜、粵劇方面學有所成，成長為粵藥名家、粵菜大廚及粵劇名角。劇集將粵中醫藥、粵菜、粵劇三大具代表性的行業元素融為一體，透過書寫這三大產業在特定歷史時期的發展故事，聚焦文化傳承。

「珠江人家」的故事開篇於1927年的佛山，中共 地下黨員陳氏夫婦為掩護同志 撤離慘遭殺害，三個親生骨肉被迫從此分離，迎來各自迥然的境遇……。該劇描繪了1927年- 1950年間的嶺南風貌，全劇以「分別-尋找-團聚」為主線，以廣州起義等真實歷史事件的關鍵節點為脈絡，展現了以陳山河、陳衛、陳立夏三兄妹為代表的嶺南人民在那段特殊苦難的日子裡的堅守與奮鬥。

據介紹，三兄妹的成長和學藝之路，有真實歷史事件的基礎，有藝術的再創造過程，兩者的有機結合，凸顯出廣東人的務實、肯幹、靈活等特性，也揭示了粵菜、粵劇及嶺南中醫藥等產業的精神操守與價值追求。

劇中，楊爍飾演長兄陳山河，溫文爾雅、謙謙君子風範，但內心倔強。表面上陳山河是在研發粵藥，事實上，他與日本 藥商鬥智數年，保護了傳統的中國藥方。而張翰飾演的二哥陳衛，聰明機靈，頗有些精明滑頭，但面對大是大非毫不含糊。表面上，他是個精通粵菜的廚師，事實上，陳衛拒絕當日本人的漢奸，並與哥哥一起抗戰救民。劇中化身粵菜大師的張翰，將展示從街頭江渚到酒家豪宅不同層次的菜色。

郭曉婷飾演的小妹陳立夏主攻粵劇，不僅傳承了粵劇文化，更在自己的藝術生涯中展現了民族氣節，義演抗戰，用戲本在敵人眼皮底下傳遞情報，「我想要排一齣戲，而戲台，就是我們的戰場。」而為了演好劇中三妹粵劇演員這個角色，演員郭曉婷還接受了粵劇培訓，學習了大量有關粵劇名伶紅線女的紀錄片和資料。

「珠江人家」由高滿堂擔任總編劇。從「闖關東」到「溫州一家人」「北風那個吹」「老酒館」，高滿堂的作品以貼近生活、富有時代感著稱。

高滿堂表示，「珠江人家」輸入粵藥、粵菜、粵劇這三條線，先有趣，再有味。他更謙虛表示，雖然自己作為一個以採訪見長的編劇，但是直到「珠江人家」下筆時，還是有「沒採透」的感覺，「我最怕的是隨便一個不經意的細節處理失敗，遭到觀眾吐槽，拉低整個劇的品質。」