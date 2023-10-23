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拿觀眾手機摔地… 黃磊示範動作惹議 網轟：為何不摔自己的

娛樂新聞組／即時報導
黃磊(右)被網友拍到和張藝興一同參加烏鎮戲劇節。(取材自微博)
黃磊(右)被網友拍到和張藝興一同參加烏鎮戲劇節。(取材自微博)

第10屆烏鎮戲劇節日前開幕，該活動發起人之一的黃磊近日被網友拍到，和張藝興一同現身。但黃磊在台上發表講話時，卻拿觀眾的手機做示範，不斷摔到地上，此舉引發網友吐槽，質疑他「為何不摔自己的手機」、「摔壞了會賠嗎」。

從網友曝光的畫面可看見，黃磊先是提醒大家，看劇時一定要先將手機調成靜音，如果不關靜音，會影響到台上的演出，也會影響到台下的觀眾，並提醒大家一定要記住。

隨後，黃磊拿起一支手機示範，他先是蹲在地上，將手機放在膝蓋上，故意讓它摔在地上，而且連續摔了好幾次。這樣做的目的是提醒觀眾，觀劇時一定要把手機放好。不僅如此，黃磊還做了一個丟手機的舉動。

讓人沒想到的是，黃磊摔的手機並不是自己的，而是台下觀眾的，這行為遭到許多網友吐槽，認為他不尊重觀眾。有人直言，即使要摔手機，也是用自己的手機摔，為何要拿別人的手機摔呢？還有人質疑，摔壞了他會賠嗎？

其實黃磊在台上摔手機已經不是第一次了，每年烏鎮戲劇節，他都會來摔一次，藉此提醒台下觀眾不要影響演出效果。但有粉絲緩頰解釋，摔手機是烏鎮戲劇節的傳統環節，而且都是觀眾主動把手機遞給黃磊摔的。

黃磊在台上摔手機引發網友議論。(取材自微博)
黃磊在台上摔手機引發網友議論。(取材自微博)

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