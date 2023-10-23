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雙標？陳喬恩為流浪狗發聲 反被扒喜歡吃「動物睪丸」

娛樂新聞組／即時報導
陳喬恩為流浪狗發生，引來網友質疑。(取材自微博)
陳喬恩為流浪狗發生，引來網友質疑。(取材自微博)

近日，成都一名2歲女童被惡犬撕咬一事引起全民關注，在輿論壓力之下，各地紛紛宣布加強養犬管理，網上也流傳各種抓捕流浪狗的影片。對此行為，藝人張馨予、劉雅瑟、楊迪、薛之謙和陳喬恩等接連為流浪狗發聲，但不少網友質疑有些明星有雙標行為，其中特別點名陳喬恩。

針對狗傷人事件，張馨予強調養狗時牽引繩的重要，還說，「一個人開車撞到了人，是不是全世界都要禁止開車？」薛之謙也在自己的演唱會上突然改歌詞，將原歌詞改成「請你把貓和狗放過」。

陳喬恩則是曬出流浪狗小黃的照片，並配文「心痛！小黃有什麼錯，停止傷害流浪動物」。據了解，這隻流浪狗是一所大學的網紅，平時性格溫順，但在女童事件後，這隻狗被學校保全帶走處理。

該動態遭到網友吐槽，認為陳喬恩是在特定事件上選擇性發聲，卻隻字未提被狗咬傷的小女孩。在留言區淪陷後，她沒有刪除這條動態，反而加上了一張新的宣傳圖，圖片上寫著「我救過你的同類，可以放過我的同類嗎」。

陳喬恩力挺流浪動物的行為，讓許多網友感到不滿，甚至有人扒出陳喬恩「愛護動物」的雙標做法，例如她上一條動態還是前不久吃螃蟹時發的。有人質問，「難道螃蟹不是小動物嗎？」

還有網友扒出陳喬恩昔日上節目曾說自己很喜歡吃睪丸，不僅滿大街找動物睪丸吃，還問路人哪裡有「牛睪丸、羊睪丸、雞睪丸」之類的，最後終於在羊肉串店找到了烤羊睪丸吃。網友紛紛質疑陳喬恩「說一套，做一套」。

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