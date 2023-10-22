我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市無證客限期60天搬出庇護所…迄無成效

遠程上班50萬人 去年搬離紐約

主演山寨版「句齒鯊」 葉璇「蠟筆小新」粗眉讓網友「一秒出戲」

娛樂新聞組／即時報導
葉璇的妝容太濃，尤其一雙「蠟筆小新」般的粗眉讓人出戲。(取材自微博)
葉璇的妝容太濃，尤其一雙「蠟筆小新」般的粗眉讓人出戲。(取材自微博)

由葉璇主演的網路電影「章鯊」日前於串流平台上映，這部片改編自2010年好萊塢同名電影，劇情與一般災難片大同小異，被指是山寨版「句齒鯊」。而葉璇在片中的表現也遭到網友質疑，不少網友表示，她的妝容太濃，尤其一雙「蠟筆小新」般的粗眉，令觀眾立即出戲。

香港01報導，葉璇在片中飾演一名醫藥公司的科學家，與老闆一直在研究新物種，最終創造出了一種融合了鯊魚和章魚基因的怪物「章鯊」。章鯊的腦液或可治癒多種疾病，葉璇為了拯救患重病的兒子才參與研究。

然而，老闆的急功近利導致章鯊體型巨大化，葉璇意識到章鯊的危險性，但她又為了兒子而必須救活一隻小章鯊，後來老闆綁架了她的兒子，威脅她繼續研究，然而老闆再次錯誤操作，讓章鯊成為嗜血怪物。

與此同時，葉璇前男友、一名國際刑警帶隊潛入遊艇調查，最後二人合力研發出制服這隻怪物的方法。

報導說，這部戲葉璇可謂發揮甚大，可惜劇情不夠精采加上九流特技，仍脫離不了成為爛片的結果，而網友更留意到葉璇的妝容太濃，尤其是一雙眉毛畫到像極「蠟筆小新」的粗眉，看上去相當搞笑，還有人說「一秒出戲」。

戲中葉璇狀態也不算太好，比起昔日的美艷，許多觀眾表示她變老了不少。

香港 好萊塢

上一則

模範夫妻情變 梅姨被爆與老公分居6年

延伸閱讀

「為有暗香來」原形畢露 趙晴長相被酸爆

「為有暗香來」原形畢露 趙晴長相被酸爆
葉璇當亞運志工 秀流利英文…網讚：白月光回來了

葉璇當亞運志工 秀流利英文…網讚：白月光回來了
葉璇直播嘲女引戰：沒錢沒愛、是你自己有問題

葉璇直播嘲女引戰：沒錢沒愛、是你自己有問題
葉璇又惹議 直播時公然嘲諷女性 網轟：為了流量…

葉璇又惹議 直播時公然嘲諷女性 網轟：為了流量…

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22

超人氣

更多 >
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機
廣西情侶住酒店 1年後竟收到偷拍影片

廣西情侶住酒店 1年後竟收到偷拍影片