主演山寨版「句齒鯊」 葉璇「蠟筆小新」粗眉讓網友「一秒出戲」

葉璇的妝容太濃，尤其一雙「蠟筆小新」般的粗眉讓人出戲。(取材自微博)

由葉璇主演的網路電影「章鯊」日前於串流平台上映，這部片改編自2010年好萊塢 同名電影，劇情與一般災難片大同小異，被指是山寨版「句齒鯊」。而葉璇在片中的表現也遭到網友質疑，不少網友表示，她的妝容太濃，尤其一雙「蠟筆小新」般的粗眉，令觀眾立即出戲。

香港 01報導，葉璇在片中飾演一名醫藥公司的科學家，與老闆一直在研究新物種，最終創造出了一種融合了鯊魚和章魚基因的怪物「章鯊」。章鯊的腦液或可治癒多種疾病，葉璇為了拯救患重病的兒子才參與研究。

然而，老闆的急功近利導致章鯊體型巨大化，葉璇意識到章鯊的危險性，但她又為了兒子而必須救活一隻小章鯊，後來老闆綁架了她的兒子，威脅她繼續研究，然而老闆再次錯誤操作，讓章鯊成為嗜血怪物。

與此同時，葉璇前男友、一名國際刑警帶隊潛入遊艇調查，最後二人合力研發出制服這隻怪物的方法。

報導說，這部戲葉璇可謂發揮甚大，可惜劇情不夠精采加上九流特技，仍脫離不了成為爛片的結果，而網友更留意到葉璇的妝容太濃，尤其是一雙眉毛畫到像極「蠟筆小新」的粗眉，看上去相當搞笑，還有人說「一秒出戲」。

戲中葉璇狀態也不算太好，比起昔日的美艷，許多觀眾表示她變老了不少。