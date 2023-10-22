李玟與父親長眠武漢有原因 紀念館、園區畫面曝光

李玟紀念館及專題紀念展。（圖：CoCo 李玟歌迷會提供）

天后CoCo李玟 今年7月離世，21日進行骨灰安葬儀式，地點選在湖北武漢 石門峰紀念公園，與歌手姚貝娜同地長眠。這天李玟的母親、兩位姊姊及在漢親屬出席了安葬儀式。同日，李爸爸的骨灰也一同安葬於此。

李玟和爸爸的墓碑緊緊相鄰，李爸爸的墓碑上遺照年輕帥氣，墓碑上還鐫刻了萬古長青的墓誌銘及三位女兒的名字；CoCo李玟的墓碑上日月同輝的玉石造型，輔以「太陽暖人，月光愛人」的墓誌銘，則生動描繪了李玟生前如太陽般溫暖，像月亮般美麗的動人形象。

李玟和武漢的淵源非常深厚，李玟的母親就是武漢人，李玟也出生於此。曾在去年大眾電影百花獎時閉幕式說道「我是武漢姑娘！武漢姑娘回家啦！」此次安葬，使李玟此生得以長眠於江城，可以說是落葉歸根、魂歸故里。

李玟紀念館及專題紀念展。（圖：CoCo 李玟歌迷會提供）

歌迷觀展。（圖：CoCo 李玟歌迷會提供）

同日下午，在石門峰紀念公園還舉辦了「李玟紀念展揭幕儀式和媒體見面會」，李玟的家人及部分親屬代表出席儀式及見面會。見面會上，李玟的大姊李靜樺（李秋林）女士表示，將妹妹安葬於武漢石門峰的公墓，是遵從媽媽的意願。而將父女同時安葬於此，則得以讓從小就沒見過爸爸的李玟以另一種方式和父親相聚。

李玟二姊李思林女士表示，除了現在已有的紀念園和紀念館，家人希望每年都能同喜愛妹妹的歌迷一起舉辦悼念活動，以此紀念和緬懷CoCo。同時，計畫以李玟和家人的名義設立慈善基金，延續CoCo樂觀向上的積極精神，傳遞愛與信仰，守護她熱愛的世界，幫助更多需要幫助的人。

針對近來的一些流言蜚語與爭議困擾，甚至有心人士對家人尤其是對CoCo兩位姊姊有目的的抹黑造謠，無端攻擊，李玟的母親表示，突然失去小女兒的悲痛已經讓年邁的自己難以承受，又要眼睜睜看著自己的另外兩個女兒飽受壓力，紛擾不斷，她感到非常痛心和憤怒，稱將會拿起法律武器，依法追究抹黑造謠者的法律責任。

李玟紀念館及專題紀念展。（圖：CoCo 李玟歌迷會提供）

李玟紀念園。（圖：CoCo 李玟歌迷會提供）

會後，受邀媒體記者參觀了CoCo李玟紀念館及專題紀念展，展覽上展出的有李玟生前公開發行的音樂專輯、家人提供的演唱會服裝和一些從未公開的珍貴物品、照片及精心收藏的部分粉絲禮物，並詳細介紹了展品背後一個個關於李玟的小故事。

據悉，該展館首期展覽將一直持續到2024年5月31日，無償開放給所有粉絲參觀紀念。李玟家人已計畫在紀念園為CoCo立一尊雕像，於李玟出道三十周年紀念日當天，即2024年6月15日舉行揭幕儀式。