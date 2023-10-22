我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

「霸道總裁」幫網紅帶貨 突整場臭臉、甚至直接拆台

娛樂新聞組／綜合報導
張翰(右)進直播間全程都沒有笑容，表情高冷。(取材自微博)
張翰(右)進直播間全程都沒有笑容，表情高冷。(取材自微博)

中國「霸道總裁」張翰早前因為「東八區的先生們」導致全網嘲，作品也被下架；近日他進直播間幫忙網紅帶貨，竟全程淪為工具人，張翰則整場臭臉，甚至直接拆台不配合演戲，被網友戲稱「突然不油膩了」。

視頻顯示，當天張翰穿著黑色皮衣，搭配寬鬆休閒褲，中分捲髮造型帥氣十足。網紅彩虹夫婦表示，他們都是張翰的粉絲，第一次邀請他來直播，非常興奮。

張翰露面後不久，直播間就突破十萬人，但張翰卻顯得有些拘謹，全程都沒有笑容，表情很高冷。

隨後，彩虹在介紹一款泥膜，她先是誇張翰皮膚好，隨後又問，「平常有沒有用過泥膜？」張翰表示沒用過，讓直播主彩虹有些尷尬，還說張翰真實。

介紹價格時，張翰又不按套路出牌；彩虹表示，這款泥膜售價為89.9元（人民幣，下同），因為張翰來了，能不能再給大家送個正裝，也就是89.9元兩份。隨後，商家開啟套路模式，表示這個價格已經是最優惠了，最多送個試用裝。

張翰有些無奈，直接拆台說：「你們每次都是這個套路，89.9買一送一，還送一個試用裝，直接上連結就行了」。隨後，張翰主動把旁邊的商品拿過來，現場氣氛尷尬，彩虹夫婦只能陪笑。

對此，有網友調侃：看得出來，張翰確實不愛直播，全程都在被迫營業。還有人則表示，這樣一看，「張翰突然不油膩了」，比在劇裡好很多；有人笑稱也許因此這場直播，「很多人都對張翰路轉粉了」。

上一則

金鐘迷你劇后帝…許瑋甯獎獻外公 李程彬淚謝貴人

下一則

拒認被星爺捧紅 「火雲邪神」：捧什麼了 周星馳能打過我嗎？

延伸閱讀

吳楚一直播爆猛料… 承認有私生子 曝陳牧馳在車上主動親他

吳楚一直播爆猛料… 承認有私生子 曝陳牧馳在車上主動親他
這個張翰不油膩…直播間帶貨 現場拆台不配合演戲

這個張翰不油膩…直播間帶貨 現場拆台不配合演戲
向佐女裝直播帶貨 網友喊：辣眼睛 違和感實在太強

向佐女裝直播帶貨 網友喊：辣眼睛 違和感實在太強
中國管控自媒體 百萬粉絲網紅須實名制…引發逃難潮

中國管控自媒體 百萬粉絲網紅須實名制…引發逃難潮

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機