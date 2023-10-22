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李玟下葬 母首發聲：心痛如絞 揭Bruce「多年出軌、包小三」

娛樂新聞組／綜合報導
李玟的過世讓眾人感到十分惋惜。(取材自微博)
李玟的過世讓眾人感到十分惋惜。(取材自微博)

歌壇天后CoCo李玟的骨灰21日安葬於中國湖北武漢石門峰紀念公園，李玟媽媽、大姊及二姊當日下午出席紀念館揭幕媒體見面會，高齡八旬的李母首度發聲，公開痛訴女婿Bruce出軌，讓女兒生前非常痛苦。

據鳳凰娛樂報導，李玟媽媽在記者會上控訴道：「多年的出軌包小三，多年的出軌婚外情」，透露：「CoCo非常的苦惱，非常的痛苦，她多次提出離婚，有2次被哄騙，把她的婚書拿回來，第3次，那是最近了...我都想這次回成功了。是，這次離婚書都到了上面的法庭，批下來了，等2周以後來簽字，就在這時，CoCo突然離世了，她永遠地走了，這白髮人送黑髮人，心痛如刀絞...」李玟媽媽愈說愈激動，哽咽表示：「我老了，但是我不並糊塗...趁我還有一口氣，我要保護、保衛我僅剩下的三人家庭。」

最後她和全場鞠躬致意，讓歌迷相當不捨又憤怒，紛紛要Bruce出面說明。

此外，據澎湃新聞報導，為徹底了解李玟的離世原因，李玟家人已經正式委託律師，去信香港的「死因裁判庭」進行調查。李玟家人委託的律師受訪時也表示，李玟的屍檢已經完成，身體狀況都有做了很完善的紀錄，下葬並不會影響調查，同時也已經申請進行公開聆訊。

李玟 香港 武漢

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