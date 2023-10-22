吳楚一再爆猛料：陳牧馳在車上親我了…還約看斷背山

陳牧馳才剛打開知名度就陷入諸多爭議。(取材自微博)

在電影「封神第一部：朝歌風雲」中飾演費翔兒子「紂王」走紅的新人演員陳牧馳，才剛打開知名度就被起底秘婚又離婚的舊事，之後又被爆出與男星吳楚一疑似男男戀。近日，吳楚一開直播又曝出新料，不僅承認自己18歲時生了私生子，還揭露和陳牧馳的親密行為。

吳楚一直播時爆料稱，「陳牧馳在車上親我了，那是第一次肢體接觸，是他主動不是我，當時我喝多了」、吳楚一還說，本來兩人都各自安好了，陳牧馳卻帶他看「斷背山」，最後不忘喊話陳牧馳，希望他趕緊出來回應，自己手裡還有截圖和視頻，「如果他有種的話，出來和我對峙」。

吳楚一還強調自己一直都是喜歡女生的，與陳牧馳曾是多年同居的舍友，一起吃，一起住。但到現在也不太清楚他與陳牧馳到底算什麼關係，反正就是感覺不正常。

吳楚一說從事情發生開始，就不停地遭受網暴，他也一直發訊息給陳牧馳，希望他這個「受害者」能夠為他做出澄清，但陳牧馳一直沒有回應，所以吳楚一直接爆料。

此外，吳楚一也承認自己有私生子，但並不是跟未成年人發生關係生的，是他們在18歲時正規生下的，稱自己在跳鋼管舞的時候還在帶兒子。之後，孩子兩歲時他與女方和平分手，目前孩子已經上國中了。