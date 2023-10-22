關曉彤首演諜戰劇 自曝：渾身肌肉都使上勁兒

關曉彤(左)、韓東君都是首次出演諜報劇。(取材自微博)

諜戰題材電視劇「梅花紅桃」目前正在熱播，主演之一的關曉彤日前受訪時坦言，第一次出演諜戰劇，做了很多準備，「平常的一舉一動都不讓自己特別的『洩』，讓自己的這些肌肉 都規矩起來，都使上勁兒。」

新快報報導，「梅花紅桃」主要講述昔日戀人陳家平和左雙桃意外重逢，在諜海中重拾愛情並追逐同一信仰的故事。其中，左雙桃由關曉彤出演。

在關曉彤看來，左雙桃的「多面性格」很有挑戰性，「她在不同時期對待不同人的不同狀態，很吸引我。她需要在各種各樣的頻道切換，我覺得很難把握。」

聊及角色，關曉彤認為，左雙桃聰明、果敢、機警。稱自己和左雙桃性格還是非常不同的，「左雙桃是膽大心細，我是膽小又慫。」

首次出演諜戰劇，關曉彤在開拍之前，看了很多諜報題材相關的作品。同時，除了練習台詞，還特別注意自己的形體，「平常的一舉一動都不讓自己特別的『洩』，讓自己的這些肌肉都規矩起來，都使上勁兒。」

關曉彤本人也在追看「梅花紅桃」，她謙虛表示，第一次演諜戰劇，不大好給自己打分，好壞還是交給觀眾來評價。但是總的來說，自己還有很大的進步空間，「未來再演諜戰劇，就知道該怎麼去演了。」

另有媒體報導，在「梅花紅桃」中，韓東君飾演的男主角陳家平，代號「梅花四」，一個擁有「兩幅面孔」的特工，表面浪蕩不羈，內心則是堅定的革命青年。這是韓東君首次出演諜報劇，他透露，為了尋找諜戰的感覺，自己為此看了不少經典作品。

他更透露，和關曉彤搭檔挺好玩兒，「曉彤也很有梗，笑場就還好吧，大家合作起來還是很有默契的。」