我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

關曉彤首演諜戰劇 自曝：渾身肌肉都使上勁兒

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤(左)、韓東君都是首次出演諜報劇。(取材自微博)
關曉彤(左)、韓東君都是首次出演諜報劇。(取材自微博)

諜戰題材電視劇「梅花紅桃」目前正在熱播，主演之一的關曉彤日前受訪時坦言，第一次出演諜戰劇，做了很多準備，「平常的一舉一動都不讓自己特別的『洩』，讓自己的這些肌肉都規矩起來，都使上勁兒。」

新快報報導，「梅花紅桃」主要講述昔日戀人陳家平和左雙桃意外重逢，在諜海中重拾愛情並追逐同一信仰的故事。其中，左雙桃由關曉彤出演。

在關曉彤看來，左雙桃的「多面性格」很有挑戰性，「她在不同時期對待不同人的不同狀態，很吸引我。她需要在各種各樣的頻道切換，我覺得很難把握。」

聊及角色，關曉彤認為，左雙桃聰明、果敢、機警。稱自己和左雙桃性格還是非常不同的，「左雙桃是膽大心細，我是膽小又慫。」

首次出演諜戰劇，關曉彤在開拍之前，看了很多諜報題材相關的作品。同時，除了練習台詞，還特別注意自己的形體，「平常的一舉一動都不讓自己特別的『洩』，讓自己的這些肌肉都規矩起來，都使上勁兒。」

關曉彤本人也在追看「梅花紅桃」，她謙虛表示，第一次演諜戰劇，不大好給自己打分，好壞還是交給觀眾來評價。但是總的來說，自己還有很大的進步空間，「未來再演諜戰劇，就知道該怎麼去演了。」

另有媒體報導，在「梅花紅桃」中，韓東君飾演的男主角陳家平，代號「梅花四」，一個擁有「兩幅面孔」的特工，表面浪蕩不羈，內心則是堅定的革命青年。這是韓東君首次出演諜報劇，他透露，為了尋找諜戰的感覺，自己為此看了不少經典作品。

他更透露，和關曉彤搭檔挺好玩兒，「曉彤也很有梗，笑場就還好吧，大家合作起來還是很有默契的。」

肌肉

上一則

李玟與父親長眠武漢有原因 紀念館、園區畫面曝光

下一則

兩新生代女星同遊環球影城美照流出 網喊：是初戀啊

延伸閱讀

如火如荼拍新電影… 賈玲向「王牌」告假 華晨宇：早點回家

如火如荼拍新電影… 賈玲向「王牌」告假 華晨宇：早點回家
長輩開罐頭沒力 肌少症風險高

長輩開罐頭沒力 肌少症風險高
法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌

法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌
天然呆奶茶被強執130萬 關曉彤同樣一招撇清？

天然呆奶茶被強執130萬 關曉彤同樣一招撇清？

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機