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這個張翰不油膩…直播間帶貨 現場拆台不配合演戲

娛樂新聞組／即時報導
張翰進直播間全程都沒有笑容，表情高冷。（視頻截圖）
張翰進直播間全程都沒有笑容，表情高冷。（視頻截圖）

中國「霸道總裁」張翰早前因為「東八區的先生們」導致全網嘲，作品也被下架；近日他進直播間幫忙網紅帶貨，竟全程淪為工具人，張翰則整場臭臉，甚至直接拆台不配合演戲，被網友戲稱「突然不油膩了」。

視頻顯示，當天張翰穿著黑色皮衣，搭配寬鬆休閒褲，中分捲髮造型帥氣十足。網紅彩虹夫婦表示，他們都是張翰的粉絲，第一次邀請他來直播，非常興奮。

張翰露面後不久，直播間就突破十萬人，但張翰卻顯得有些拘謹，全程都沒有笑容，表情很高冷。

隨後，彩虹在介紹一款泥膜，她先是誇張翰皮膚好，隨後又問，「平常有沒有用過泥膜？」張翰表示沒用過，讓直播主彩虹有些尷尬，還說張翰真實。

介紹價格時，張翰又不按套路出牌；彩虹表示，這款泥膜售價為89.9元，因為張翰來了，能不能再給大家送個正裝，也就是89.9元兩份。隨後，商家開啟套路模式，表示這個價格已經是最優惠了，最多送個試用裝。

張翰有些無奈，直接拆台說：「你們每次都是這個套路，89.9買一送一，還送一個試用裝，直接上連結就行了」。隨後，張翰主動把旁邊的商品拿過來，現場氣氛尷尬，彩虹夫婦只能陪笑。

對此，有網友調侃：看得出來，張翰確實不愛直播，全程都在被迫營業。還有人則表示，這樣一看，「張翰突然不油膩了」，比在劇裡好很多；有人笑稱也許因此這場直播，「很多人都對張翰路轉粉了」。

張翰進直播間全程都沒有笑容，表情高冷。（視頻截圖）
張翰進直播間全程都沒有笑容，表情高冷。（視頻截圖）

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