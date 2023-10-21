「為有暗香來」原形畢露 趙晴長相被酸爆

戲裡長相。（視頻截圖）

有「小趙麗穎」封號的中國女星趙晴趙晴是編劇于正力捧的新生代女星，去年與人氣男神許凱傳緋聞 ，更受到關注；但她在新戲「為有暗香來」中，不僅演技被嫌僵硬生冷，連長相和體態都被指和美照差很大。

23歲趙晴2021年主演古裝愛情劇「一紙寄風月」開始進入演藝圈，接連主演「別惹前女友」、「差一分的謊言」、「正好遇見你」。近日她因演出古裝劇「為有暗香來」飾演女二牧遙，遭網友批評出戲且僵硬。近期就連她的長相都遭質疑差很大，微博 的精修美照，到戲劇播出的畫面，讓大批粉絲驚嘆「同一人？」有網友更認為，她眼睛有點「三白眼」。

于正對此發文幫趙晴緩頰，「我們核桃 啊~年紀小，貪吃了點兒，大夥兒都疼她、縱容她，然後她就變成戲裡的牧遙（角色名稱）了。但她知道貪嘴不對，已經很努力很努力的在減肥了，大家輕拍啊，下回一定美美地出現在大家面前。」並補充表示，「還有還有，她做了近視眼手術，下次再見就沒有三白眼了」。

不過網友認為，趙晴最重要的是沒把角色靈動性演出來，比較飾演丫鬟未成年的艾米，演技和靈動感都直接輾壓趙晴。