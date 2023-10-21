張藝興傳簽約美國經紀公司 將進軍好萊塢

張藝興在「孤注一擲」中的演出，讓人印象深刻。(取材自微博)

中國影視歌三棲的男星張藝興2012年以韓團「EXO」成員出道，近年把演藝重心轉向中國，陸續演過「一齣好戲」、「孤注一擲」等電影，贏得不俗口碑。近日，有媒體報導，張藝興簽約好萊塢 經紀公司，將以演員身分進軍好萊塢，消息一出，引發網友熱議。

張藝興在接受媒體採訪時說，最想合作的導演是喬萊特（Joe Wright），「我喜歡『至暗時刻』(Darkest Hour，台譯「最黑暗的時刻」)，希望有機會與他合作，我喜歡能夠深入挖掘人物性格和衝突的電影。」

據悉，張藝興9月間與好萊塢知名男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）和湯姆哈迪（Tom Hardy ）的經紀公司Range Media簽約，並與製作公司Escape Artists的高管和索尼 影業的選角導演進行會面。

談到他主演的今年票房大賣的電影「孤注一擲」，張藝興說：「我想要成為一個能在中美文化之間架起橋梁的演員，我希望『孤注一擲』在中國的成功是一個開始，之後我可以作為一個演員在美國獲得認可。」

張藝興曾在受訪時談到，歌手和演員是兩種身分，歌手是要做自己，演員則是丟掉自己，他說：「每遇到一個角色時，我必須將自己放下，去成為別人。」