「長大了」男神宋威龍變鬍渣糙漢 網：小奶狗進化成狼

宋威龍（後右）與張新成(左)、 譚松韻演出「以家人之名」。（取材自豆瓣電影）

以溫情劇「以家人之名」打響知名度的24歲中國男星宋威龍，逆天顏質被微博 網友稱「顏霸」；但他在新劇「仿生人間」留起小鬍子的糙漢造型受到熱議，網友直呼「真的長大了」、「從小奶狗直接進化成狼」。不過男神變糙漢，演技是否有進步也引發關注。

微博熱議「宋威龍三年不見男大十八變」，指「仿生人間」裡宋威龍留鬍的糙漢造型很帥，也很符合角色的特質，期待程諾的後續成長與蛻變，「仿生人間的這段戲一整個狂喜」。

綜合媒體報導，「仿生人間」圍繞著一場關於搜查仿生人的行動，因仿生人發展過快，有不法分子利用仿生人進行非法活動，擾亂社會穩定，政府因此頒布仿生人禁令。

調查員程諾（宋威龍飾）和安秋（文淇飾）在組長萬國峰（祖峰飾）帶領下，調查混跡在人類的非法仿生人，他們身上與仿生人相關的謎團也逐漸浮現。

宋威龍從出道以來，以清爽男大的形象收穫眾多粉絲，讓他出圈的「以家人之名」、「下一站是幸福」，儘管被批評演技不佳，但收視都不錯，他乾淨的少年形象也成為許多觀眾的校園劇白月光。

而在這部「仿生人間」中，他卻做出顛覆性的改變；開播前釋出的海報和預告片中，他以鬍渣糙漢造型示人，搭配劇中使用的冷色調濾鏡，氣氛感十足。

開播後有觀眾覺得宋威龍的演技有進步，學會用眼神表達情感，也能接得上對手演員的戲；對比三年前他在「下一站是幸福」的表現，讓許多網友感動「小狗變狼狗」。

但也有觀眾認為，宋威龍演技並沒有太大進步，語速快了就吞字嚴重，含糊不清。劇中他和母親缺乏理解和溝通，母親的神秘去世，讓他追悔莫及；但無論是在事故現場或是拿到母親的遺物，他表現得都不夠震驚和悲傷。至於回憶起母親跳樓的畫面，也只瞇眼和張開嘴巴表達，看不出情感波動。