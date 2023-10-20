Baby著急想洗白 找前夫黃曉明幫忙？

Angelababy傳出為了幫自己洗白，忙到焦頭爛額。(取材自微博)

女星Angelababy（楊穎）自從捲入瘋馬秀風波後，不斷傳出她已遭到軟封殺。近日有消息稱，Baby為了幫自己洗白忙到焦頭爛額，她甚至尋求前夫黃曉明 的幫忙。

Baby自從結束巴黎時裝周的工作回到中國後，就沒有公開露面，連綜藝節目和時尚 活動也全部暫停，反常舉動引起網友諸多揣測。不少粉絲也在Baby工作室留言處詢問，工作室什麼時候才能夠正常營業。

近日，有知名博主爆料稱Baby被軟封殺的消息是真的，還說Baby這段時間十分焦急，找了許多關係幫忙洗白，前夫黃曉明也是求助對象之一。而根據爆料，不少網友分析黃曉明應該會看在兩人曾是夫妻的情分上幫忙。

不過，黃曉明最新動態是在上海看周杰倫 演唱會，對此，有Baby的粉絲不滿了，直指「前妻都陷入困境了，黃曉明還有心思看演唱會，也不為孩子小海綿想想」。

針對批評，有不少網友為黃曉明說話，表示兩人都已經離婚了，沒有理由再扯上關係。也有人諷刺，「黃曉明看演唱會，你姐出國去看脫衣舞，這時候怎麼不為孩子想想。」兩方引爆口水戰。