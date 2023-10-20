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阿嬌親密貼臉「女版陳冠希」 官宣戀情？

編輯蔡欣妤／綜合報導
阿嬌(左)曬出與皇甫聖華兩人的「頭貼頭」親密合照。(取材自Instagram)
阿嬌(左)曬出與皇甫聖華兩人的「頭貼頭」親密合照。(取材自Instagram)

香港女星阿嬌（鍾欣潼）2020年和「醫界王陽明」賴弘國離婚，至今單身已三年。今年在街上被拍到跟有著「女版陳冠希」封號的女網紅皇甫聖華互動親密，兩人傳出緋聞。阿嬌20日凌晨突然上傳一張她與對方的貼臉親密照，貼文一公開立刻引來許多粉絲反對聲浪，對此她也立刻做出回應。

阿嬌在20日凌晨於個人IG分享了她與皇甫聖華的貼臉照，並簡單寫下Happy Birthday慶祝對方的生日。但此舉被粉絲解讀承認愛出櫃，砲轟她無預警又高調沒有為粉絲想過，還酸她「有本事發微博」，不過也有粉絲表示她想喜歡誰就喜歡誰，粉絲無權干涉。

網民不斷留言給阿嬌，想知道她和皇甫聖華是否情侶關係？「不知道是不是官宣，如果是的話，嬌姐你牛逼，但妳快樂就好，只希望妳一直幸福快樂」、「有為粉絲想過嗎？真的心梗了」、「阿嬌出走半生，歸來仍是冠希哥」。

阿嬌也很快回應：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa」並附上三個笑哭臉，不過粉絲不領情，批評她：「不要拉隊友出來，一人做事一人當」、「可以不要帶蔡卓妍嗎？」

據悉，今年6月，阿嬌被拍深夜和朋友聚會，走在路上時其中一位短髮朋友還獻上一吻，那個人便是皇甫聖華，她在微博有228萬粉絲，平時常曬精品與名牌，跟台灣藝人羅志祥前女友周揚青是多年老友，有「京城四大TB始祖」稱號，曾創立個人品牌、辦雜誌。

阿嬌 微博 羅志祥

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