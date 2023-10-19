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「你好，李煥英」好萊塢將翻拍 賈玲變製作人

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲（右）、張小斐合作「你好，李煥英」，索尼影業宣布拿下翻拍權。（圖：車庫提供）
賈玲（右）、張小斐合作「你好，李煥英」，索尼影業宣布拿下翻拍權。（圖：車庫提供）

據雜誌「綜藝」(Variety)報導，索尼影業宣布拿下「你好，李煥英」翻拍權，將把這部2021年中國國產喜劇拍成一部英文版。

據介紹，該片由Laura Kosann(「The Social Ones」)寫劇本，Todd Black、Jason Blumenthal、Steve Tisch、Becky Sanderman和Wenxin She擔任製片人，原版導演賈玲擔任執行製作人。

報導指出，賈玲說：「我很期待這次合作，也很高興我和媽媽的故事能與更多人分享。我相信，每個人與自己的母親的故事都獨一無二，但這些故事中飽含的愛是普遍的，我們都會有共鳴。」

「你好，李煥英」是賈玲自編自導自演，改編自她2016年出品的同名小品，結合自身經歷，片名中的李煥英是賈玲過世的母親，講述女演員賈曉玲在經歷「子欲養而親不待」的悲痛後，穿越時空回到過去，觸摸年輕的父母親和他們夢想的故事。

據鏡週刊報導，賈玲的母親在2001年意外過世，當時的賈玲是中央戲劇學院的新鮮人，開學才一個月，賈玲突然接到電話趕回家「看媽媽最後一眼」，在趕回家的車程上，還沒有手機的她心急如焚，向乘客下跪借手機。

賈玲為本片找來的演員也以和她相似背景的喜劇演員為主，男主角是與她在綜藝節目「王牌對王牌」的老搭檔沈騰，媽媽李煥英這個角色則由綠葉女星張小斐飾演，沈騰憑此片超越之前票房第一的黃渤，成為目前中國影史票房最高演員。

「你好，李煥英」2021年春節檔在中國上映，取得超過54億人民幣票房，全球5.8億美元。

索尼

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