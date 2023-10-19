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觀影說劇／「刀尖」諜對諜 揭塵封70年特工傳奇

娛樂新聞組／綜合報導
諜戰主題電影「刀尖」發布定檔海報。（取材自微博）
諜戰主題電影「刀尖」發布定檔海報。（取材自微博）

諜戰主題電影「刀尖」日昨發布定檔海報及預告，宣布將於11月24日上映。張譯、黃志忠、郎月婷演繹塵封70年的特務傳奇。

新快報報導，「刀尖」是麥家繼「風聲」之後又一部傳奇諜報小說，導演高群書表示，「刀尖」這部小說首先吸引到他的就是「塵封70年的特工傳奇」，自己在看過小說後就跟麥家聯繫，希望可以將其拍成電影。在高群書看來，很多諜報戲都會把主戰場選在上海，但「刀尖」的故事發生在1940年的南京，在當時那個經歷了重創的城市裡，有一群人終日行走在刀尖之上，他們有理想、有文化又不甘受辱，他們活著的目的就是想盡一切辦法保存實力，時刻準備著跟侵略者戰鬥到人生的最後一刻，「所謂『刀尖嗜血，近身搏殺』，是這部電影要講述的故事，也是他們堅定不移的選擇。」

在釋出的預告中，日偽國共四方勢力交錯宛如蛛網，在「蛛網」中心隱藏著的，是日本侵略者妄圖對中國實行亡國滅種的殘忍計畫。外憂、內患、對峙、試探、酷刑、暗殺、犧牲、反擊……何為「春雷計畫」？這些人是誰？他們分別屬於哪個陣營，誰又能活到最後？諸多懸念在短短1分41秒的預告裡呈現出來。

此外，定檔海報也是全員亮相，張譯飾演的金深水持槍瞄準前方，黃志忠飾演的盧敬瑜、郎月婷飾演的林嬰嬰站在他身後面對不同方向，暗示著每個人都有自己的任務要去完成；成泰燊、沙溢、高捷、金世佳、李淳飾演的角色站在後面，每個人的眼神和肢體動作似乎都隱藏著秘密，集體沉默的姿態與右下角那句「語言是可以殺人的」形成強烈反差。

張譯先前在張藝謀操刀的諜報「懸崖之上」表現可圈可點，這次在「刀尖」中的演繹也讓人期待。值得一提的是，從拍攝時間上來說，「刀尖」早於「懸崖之上」，前者才是張譯演出的首部諜戰電影。導演高群書也透露，張譯對角色的理解和他本身的感染力都已經達到了一個了不起的境界，而且還在持續上升，「他飾演的金深水和角色名字緊緊貼合，他只要站在那裡就是那個角色本身。」

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