楊紫瓊曾是大馬壁球冠軍 獲選國際奧會委員

奧斯卡首位亞洲影后楊紫瓊在會中以67票贊成、9票反對、1票棄權的票數,獲選為國際奧會委員。(Getty Images)

國際奧林匹克委員會(IOC)日昨在印度孟買召開第141屆年會,奧斯卡 首位亞洲影后楊紫瓊 在會中以67票贊成、9票反對、1票棄權的票數,獲選為國際奧會委員。

中央社引述法新社報導,這次共有八人獲選為新任國際奧會委員,當結果宣布時,楊紫瓊起身把手放在心口上。根據路透報導,楊紫瓊曾是馬來西亞青少年壁球冠軍,今年3月才以電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)贏得奧斯卡影后。

現年61歲的楊紫瓊這次在國際汽車聯盟(FIA)前會長、丈夫托特(Jean Todt)陪同下抵達孟買,隨後從國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)手中接獲國際奧會委員獎章。

馬來西亞出生的楊紫瓊1980、1990年代在香港以女打仔身分闖出一片天,且打鬥特技場面都親自上陣。但西方觀眾大多只看過她擔任配角的作品,包括007系列電影「明日帝國」(Tomorrow Never Dies)、「臥虎藏龍」(Crouching Tiger, Hidden Dragon)以及「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)等。

其他獲選的個人委員分別為以色列首位奧運 獎牌得主阿拉德(Yael Arad)、專長為運動管理的匈牙利商人福耶斯(Balazs Furjes)、曾在奧運排球奪牌的秘魯政治人物泰特(Cecilia Tait),以及德國體育企業家莫隆茲(Michael Mronz)。

瑞典籍國際桌球總會(International Table Tennis Federation)主席索林(Petra Soerling)、南韓籍國際滑冰總會(International Skating Union)主席金在佑(Kim Jae-youl,音譯)也因其在國際體育總會的角色而獲選。

突尼西亞奧委會主席布薩耶納(Mehrez Boussayene)則獲選為當然委員(ex-officio member)。