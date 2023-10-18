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迪麗熱巴被邪惡視角偷拍 傲人身材養眼

娛樂新聞組／綜合報導
秦嵐（右起）、迪麗熱巴、周也緊貼合影。（取材自微博）
秦嵐（右起）、迪麗熱巴、周也緊貼合影。（取材自微博）

人氣女星迪麗熱巴近日與有著「最美皇后」的秦嵐、「少年的你」、「護心」的周也合體，三人獲邀出席保健品牌活動，幾位女神的同框美照，讓粉絲們大飽眼福。而身穿貼身流金長裙的迪麗熱巴盡現玲瓏浮凸好身材，而在網民邪惡視角鏡頭下，更凸顯其傲人身材，引來不少討論。

網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

綜合媒體報導，這場活動，現年44歲的秦嵐、31歲的迪麗熱巴、25歲的周也分別代表40、30、20世代的女星，年紀最大的秦嵐在迪麗熱巴身旁一點也沒有被比下去，自信地展現女神氣場。

據報導，照片曝光後網友們紛紛留言表示「左擁右抱」、「歷代級衝擊得美貌」、「載入史冊，太美了」、「要我命直說」、「這三個姐姐在一起真的好養眼」、「知性優雅的大姐、美麗冷豔的二姐、古靈精怪的小妹」、「靠這麼近我都臉紅了」、「美得驚心動魄」。

迪麗熱巴腰臀比例相當好，蜜桃臀線條顯而易見。(取材自微博)
迪麗熱巴腰臀比例相當好，蜜桃臀線條顯而易見。(取材自微博)

報導指出，身穿流金貼身長裙的迪麗熱巴，遭網民用邪惡角度捕捉她不同面向，在零修圖的鏡頭下，其真實狀態盡現，皮膚白皙有光澤，從背面可見其腰臀比例相當好，蜜桃臀線條顯而易見，呈現出S形好身段。

迪麗熱巴近期因拍攝新綜藝「花兒與少年5」而在冰島旅遊，還有不少素顏的「網友目擊照」流出，讓粉絲們大讚她零瑕疵的絕美顏值。

迪麗熱巴 冰島

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