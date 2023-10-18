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「費翔兒子」陳牧馳傳男男戀 爆黑料疑是緋聞男星

娛樂新聞組／綜合報導
陳牧馳（圖）被爆與男星吳楚一關係親密，疑似是同性戀人。（取材自微博）
陳牧馳（圖）被爆與男星吳楚一關係親密，疑似是同性戀人。（取材自微博）

電影「封神第一部：朝歌風雲」上映時深受觀眾好評，其中新人男星、費翔兒子陳牧馳因飾演「紂王」開始走紅，但才剛打開知名度的他，被爆出秘婚又離婚的舊事，他在第一時間坦承有此事，又有網友指出他與男星吳楚一關係親密，疑似是同性戀人，兩人分別發文澄清只是室友和好兄弟。豈料，近日網友發現爆出這些黑料的人似乎是吳楚一本人。

中時新聞網報導，陳牧馳最近才被挖出與圈外人秘婚又離婚的往事，緊接著又有網友自稱相當喜愛陳牧馳、吳楚這一對CP，並分享兩人昔日的親密合照，不過隨後註銷帳號，陳牧馳、吳楚一分別出來闢謠，稱兩人只是室友與好兄弟，關於不實指控已經報警處理。

陳牧馳被爆與男星吳楚一（圖）關係親密，疑似是同性戀人。（取材自微博）
陳牧馳被爆與男星吳楚一（圖）關係親密，疑似是同性戀人。（取材自微博）

不過有網友指出，吳楚一初次發文時稱「圖片都是我五、六年前發的」，隨後又改口有些圖文是被有心人士修改並散播，但有細心的網友發現爆料親密照的網友uid以前名字是「吳楚一美圖資訊站」，其他網友透過微博查到綁定的手機號，發現手機號支付寶名稱叫「楚一」，猜測該事件或許是吳楚一自導自演，吳楚一這番作為也被網友痛批「背刺」。

吳楚一回應「背刺」一說，他坦言過去這些年來陪著陳牧馳打天下，並細數對陳牧馳的付出，包括讓他住家裡不要房租、假日轉帳1314與520、陪他到處面試、陪他跑組、陪他試戲到半夜，還一直鼓勵他，給他加油打氣與幫他澄清等等，澄清自己絕對沒有藉機炒作，更氣得曬出兩人的對話截圖並要求道歉，可見其中吳楚一寫下：「我還在把你當家人，你卻把我當敵人」、「以後你走你的星光大道，我走我的獨木橋」。

事情曝光後，許多網友相當驚訝，紛紛表示「520、1314這些，一般大概也許可能只有情侶間才會發吧」、「問題在於他發了這麼多紀錄，陳牧馳一句曖昧的話也沒說啊」、「這位大哥一邊說自己的生活被影響了，然後另一邊自己給自己放瓜，一邊說他們不是情侶，然後一邊放出曖昧截圖，是什麼意思？」

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