孫儷女兒看「甄嬛傳」驚呼媽媽好溫柔 網笑：請直接跳54集

孫儷當年演出「後宮甄嬛傳」該劇成為十大神劇之一。（圖：中天提供）

宮鬥劇「後宮甄嬛傳」上檔至今已12年，仍是許多觀眾心中的最強宮鬥劇，而中國女星孫儷 也因為出演這部戲劇人氣再度爆紅。近來孫儷的女兒突然指名想看媽媽演的「後宮甄嬛傳」，還紛紛與她討論起劇情，母女互動笑翻許多網友。

孫儷透露，女兒日前突然點名想看「後宮甄嬛傳」，不過才看沒一會兒就問她劇情，還要她用一句話來解釋，她則趕緊上網向網友們求助。

隔沒幾日，18日孫儷則再度分享女兒看劇後的心得，女兒好奇問孫儷：「媽媽，你在裡面怎麼那麼溫柔」，孫儷聽完尷尬地沉默許久，女兒接著補充說：「妳平時是刀子嘴豆腐心，可是在戲裡你是豆腐嘴豆腐心」，童言童語讓孫儷又再次沉默。