楊冪也穿過… 「鑽石內褲」4萬人民幣 網：不能再說窮到剩內褲

網紅「田田小阿姨」買下鑽石內褲。（取材自抖音）

南韓女團BLACKPINK人氣成員Lisa，因在巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）表演而遭大批網友撻伐，不過，中國大陸社群平台近日瘋傳「瘋馬秀工作服」，一件竟要價約4萬人民幣的「鑽石內褲」，網友還挖出楊冪 也曾穿過。

綜合媒體報導，網紅「田田小阿姨」於抖音 最新影片中公開了一件價值高達人民幣4萬多元的「鑽石內褲」，指來自精品女裝品牌「MIUMIU」。田田表示，櫃姐介紹內褲當下，建議她可以在工作時穿，雖然她把它買回家，但仍忍不住飆罵，「我又不是瘋馬秀上班的」、「到底是誰在穿這條褲衩啊」。

楊冪曾穿過鑽石內褲。（取材自微博）

據報導，「田田小阿姨」的影片累計超過95萬點讚，一度登上微博 熱搜榜第一。有網友挖出早就有女藝人穿同款「鑽石內褲」亮相，也就是擔任「Miu Miu」品牌大使的趙今麥，一系列宣傳照讓網友直呼看不懂。除了趙今麥，楊冪以及(G)I-DLE泰籍成員MINNIE也曾在拍雜誌時穿上這件內褲。

對於「鑽石內褲」，微博網友掀起兩派評價。有網友表示，「覺得這褲子性感女歌手開演唱會穿應該會很好看」；不過，也有網友表示，「這一坐肯定屁股痛」、「有錢也不會買」、「以前窮我可以說窮得只剩內褲，現在不行了」。