迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

大陸人氣女星迪麗熱巴 近日與有著「最美皇后」的秦嵐、「少年的你」、「護心」的周也合體，三人獲邀出席保健品牌活動，幾位女神的同框美照，讓粉絲們大飽眼福。而身穿貼身流金長裙的迪麗熱巴盡現玲瓏浮凸好身材，而在網民邪惡視角鏡頭下，更凸顯其傲人身材，引來不少討論。網友喊：「要我命直說」。

綜合媒體報導，這場活動，現年44歲的秦嵐、31歲的迪麗熱巴、25歲的周也分別代表40、30、20世代的女星，年紀最大的秦嵐在迪麗熱巴身旁一點也沒有被比下去，自信地展現女神氣場。

據報導，照片曝光後網友們紛紛留言表示「左擁右抱」、「歷代級衝擊得美貌」、「載入史冊，太美了」、「要我命直說」、「這3個姐姐在一起真的好養眼」、「知性優雅的大姐、美麗冷豔的二姐、古靈精怪的小妹」、「靠這麼近我都臉紅了」、「眼保健操現在開始」、「美得驚心動魄」。

報導指出，身穿流金貼身長裙的迪麗熱巴，遭網民用邪惡角度捕捉她不同面向，在零修圖的鏡頭下，其真實狀態盡現，皮膚白皙有光澤，從背面可見其腰臀比例相當好，蜜桃臀線條顯而易見，呈現出S形好身段。