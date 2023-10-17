朱一龍挑戰神經質警察 胖了又瘦

朱一龍在新片中挑戰頗具神經質的男主角馬哲。（取材自微博）

余華小說改編的同名電影「河邊的錯誤」近日發布「到底幾發子彈」版預告，展現主人公如何一步步走向失常。主演朱一龍先前接受媒體採訪時表示，在表演和導演要求上，「河邊的錯誤」和「消失的她」其實完全是兩個方向。

新快報報導，「河邊的錯誤」由魏書鈞執導，康春雷、魏書鈞擔任編劇，朱一龍、曾美慧孜、侯天來等主演。魏書鈞前段時間操刀的文藝片「永安鎮故事集」口碑不俗，更獲得第36屆中國電影金雞獎最佳導演、最佳編劇、最佳中小成本長片和最佳女配角四項提名。其新作「河邊的錯誤」早前也入圍 第76屆坎城影展 、第28屆釜山國際影展、第7屆平遙國際影展等多個國際影展。

據報導，該片講述了一樁弔詭兇案牽扯出多名嫌疑人，刑警隊長馬哲被無法言喻的真相不斷撥弄，逐漸陷入荒誕、不安和分不清是真是幻的時刻與記憶中的故事。影片由離奇命案而起，但卻並非為命案束縛，更多是在刺探命案背後所關聯的複雜多樣的人。

從電視劇「新蕭十一郎」、「鎮魂」到「知否知否應是綠肥紅瘦」、「叛逆者」，再到近兩年的大銀幕作品「人生大事」、「消失的她」，朱一龍已經從偶像小生成長為實力派。此番在「河邊的錯誤」裡，朱一龍挑戰頗具神經質的男主角馬哲。

報導稱，朱一龍曾透露，這是自己經歷時間最長的一次體驗生活，拍攝前一個多月便跟警察一塊生活，看他們辦案，尤其是跟一些在1990年代工作過的老刑警，聊當年的事情。

在朱一龍看來，原著馬哲這個人物還挺難拍的，電影裡必須改變一下，但是整個人物內核還是原著裡面馬哲的人物內核，「我不會刻意去演他的焦慮、神經質，這些所謂標籤式的人物狀態，我盡量是靠生理反應去表現。」為此，朱一龍採取了「先增肥後減肥」的方式，「之前把自己體重增得還挺大的，160多斤。因為我們是順拍，所以我就跟著馬哲一路開始減。很多時候那個焦慮感可能是你身體帶來的，不用你刻意去演。」