吳尊生日開22桌宴請粉絲 豪華菜色曝光

吳尊全家出席慶生趴，現場佈置金碧輝煌猶如婚宴。（取材自微博）

昔日男團「飛輪海」成員吳尊與初戀女友林麗瑩結婚後，育有女兒Nei Nei、兒子Max，一家四口目前定居於上海。日前他迎來44歲生日，來自汶萊巨富之家的吳尊，果真出手大方，特別席開22桌宴請粉絲，不僅菜色高檔豐富，現場佈置金碧輝煌，宛如熱鬧婚宴，令粉絲感動直呼「誠意滿滿」。

吳尊日前在微博 分享壽宴照，疫情 3年多，意味著他也與粉絲有3年沒在一起慶生，感覺十分想念，「很感恩這次溫馨的聚會…有你們真的很好、很幸福。」生日宴上，吳尊帶著妻兒一家四口與粉絲大合照，場面浪漫溫馨。