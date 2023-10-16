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吳尊生日開22桌宴請粉絲 豪華菜色曝光

記者陳慧貞／即時報導
吳尊全家出席慶生趴，現場佈置金碧輝煌猶如婚宴。（取材自微博）
吳尊全家出席慶生趴，現場佈置金碧輝煌猶如婚宴。（取材自微博）

昔日男團「飛輪海」成員吳尊與初戀女友林麗瑩結婚後，育有女兒Nei Nei、兒子Max，一家四口目前定居於上海。日前他迎來44歲生日，來自汶萊巨富之家的吳尊，果真出手大方，特別席開22桌宴請粉絲，不僅菜色高檔豐富，現場佈置金碧輝煌，宛如熱鬧婚宴，令粉絲感動直呼「誠意滿滿」。

吳尊日前在微博分享壽宴照，疫情3年多，意味著他也與粉絲有3年沒在一起慶生，感覺十分想念，「很感恩這次溫馨的聚會…有你們真的很好、很幸福。」生日宴上，吳尊帶著妻兒一家四口與粉絲大合照，場面浪漫溫馨。

事後，當天出席的粉絲也秀出豐富菜色，包含花膠鮑魚羹、螃蟹、干貝等高級食材，菜單共有8道冷菜、10道熱菜，粉絲透露：「真像吃婚宴的酒席，8個冷菜10個熱菜，一個花膠鮑魚羹，一個點心，一碗長壽麵，一個果盤！」，據了解，當天菜色一人平均花費人民幣1000元（約136.8美元），全場由吳尊買單，對於偶像的誠意，粉絲感動萬分，大呼：「有生之年吃到愛豆席！老吳真的值得愛一輩子」、「偶像請吃飯，還能和偶像吃飯，是做粉絲的最大最大最大福氣了吧」、「這生日會現場也太漂亮了，不知道的還以為是婚禮現場呢。」

吳尊過44歲生日展現青春活力 。（取材自微博）
吳尊過44歲生日展現青春活力 。（取材自微博）
吳尊過44歲生日，席開22桌宴請粉絲。（取材自微博）
吳尊過44歲生日，席開22桌宴請粉絲。（取材自微博）
吳尊過44歲生日，席開22桌宴請粉絲。（取材自微博）
吳尊過44歲生日，席開22桌宴請粉絲。（取材自微博）
吳尊粉絲曬出慶生宴菜色。（取材自微博）
吳尊粉絲曬出慶生宴菜色。（取材自微博）
吳尊開慶生趴。圖／摘自微博
吳尊開慶生趴。圖／摘自微博

疫情 微博

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