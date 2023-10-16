金雞獎入圍最佳女主角 惠英紅感謝：看到我這粒塵埃

惠英紅在「我愛你！」中，飾演孤寡老太李慧如。(取材自微博)

第36屆中國電影金雞獎最佳女主角提名名單日前公布，閻妮、何賽飛、殷桃、黃堯以及惠英紅等入列。對於這樣的榮譽，惠英紅深情且感激地發文稱，感謝金雞組委會「看到了我這粒塵埃」。

綜合媒體報導，惠英紅發文表示，「感謝金雞組委會的各位老師們，看到了我這粒塵埃！提名對我來說已經是一種莫大的肯定！真心！感謝！謝謝！謝謝！」

網友對此紛紛表示祝賀，期待她在未來的頒獎舞台上大放異彩。對他們來說，惠英紅早已是心中的影后，「我愛你！」這部電影和李慧如這個角色，讓更多人見證了她的成長。

有網友表示，無論她有沒有得獎，「在我心裡都是影后」。

據悉，從未獲得「金雞獎」可以稱得上是惠英紅一直以來的遺憾，如今，終於首次迎來「金雞獎」的提名，距離集齊「三金」的目標也更近了一步。

已成為「影后」專業戶，從未被「金雞獎」青睞的惠英紅也從未隱藏過對這一獎項的期待，直言自己，如果有一天拿到金雞獎，肯定會在台上哭個不停。

就連「我愛你！」的導演韓延也表示，希望惠英紅可以「圓夢」。

惠英紅在「我愛你！」中，飾演孤寡老太李慧如，她與空巢老人常為戒（倪大紅飾演）「不打不相識」，慢慢走進彼此的世界。

為了更好的塑造這個角色，惠英紅無懼扮老扮醜，才讓這一角色如此的細膩、動人。