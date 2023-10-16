戲說從頭／歐豪新劇扮上海灘小人物 為理想而戰

「前夜」由歐豪(右)、張慧雯主演。(取材自微博)

由中國演員歐豪、張慧雯、趙志偉領銜主演的熱血年代劇「前夜」近日開播。一把神祕鑰匙，引出1941年上海租界的莫測時局及多方角力，原本只是街頭小人物的林昔（歐豪飾），因意外得到這把鑰匙，不得不捲入錯綜複雜的勢力紛爭。

新快報報導，1941年的上海正值動盪之期，歐豪飾演的市井青年林昔被上海大佬收做義子，以一腔孤勇混跡碼頭。林昔路見不平出手幫助了自己的鄰居老陸，得到了一把神祕鑰匙。老陸已死，這把鑰匙卻徹底改變了他的命運。

據報導，上海租界各方勢力紛紛出動，想盡辦法從林昔手中拿到鑰匙。面對一次次追捕和搜查，林昔雖屢次化險為夷，但在不知不覺中越陷越深。他發現，這把鑰匙直接關係到一份被整個上海灘視為「絕密」的名單和提單，而這份名單竟還與自己的義父有所關聯。

名單既不能落入日本 人手裡，也不能被軍統帶走，林昔陷入絕境，危機四伏。在保護名單的過程中，林昔與進步女學生蘇楠（張慧雯飾）及軍統特工周應群（趙志偉飾）結識，在一次次敵我關係的變換以及生死較量中成長。

報導指出，值得一提的是，「前夜」選擇以一個未入局者的視角作為切入點，呈現一段抗戰時期上海灘底層小人物為了理想而戰的「信仰養成史」。

林昔是其中的代表，搭檔蘇楠是他生命中的一束光。蘇楠在他面前展現出來的對於革命信仰的堅定信念，深深影響了林昔的自我成長。

據報導，該劇節奏緊湊、劇情熱血，在敘事結構上以1941-1949年間3個重要歷史事件的前夜為背景，帶出了1941年上海租界孤島時期、1948年錦州戰役、1949年上海解放前夕3個重要節點，將小人物與家國天下緊密結合，刻畫出不同階段中令人感嘆的人物關係變化與人物命運走向，展現熱血年代劇獨有的「傳奇」色彩。