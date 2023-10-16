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梁朝偉首次角逐金雞獎影帝 網友歪樓：誰敢頒獎

記者黃保慧／綜合報導
梁朝偉主演諜報電影「無名」獲提名。(取材自微博)
梁朝偉主演諜報電影「無名」獲提名。(取材自微博)

第36屆中國電影金雞獎日前公布入圍名單，奇幻史詩片「封神第一部：朝歌風雲」提名九項封冠。「無名」共提名八項緊追在後，而此部片也是出道超過40年的港星梁朝偉主演，他憑「無名」提名最佳男主角，也是他首次角逐金雞獎。

「無名」和「封神」皆提名八項，各獎項最受矚目的除了梁朝偉以「無名」入圍男主角，26歲頂流偶像王一博也以同片角逐最佳男配角，參與演出的「長空之王」也有五項提名。

「封神第一部：朝歌風雲」獲九項提名。(取材自微博)
「封神第一部：朝歌風雲」獲九項提名。(取材自微博)

有趣的是，入圍名單受討論外，許多網友也熱議，「比起梁朝偉獲獎與否，更好奇誰敢頒獎給梁朝偉」？因為梁朝偉在影壇的地位崇高，他多年來獲得五次香港電影金像獎最佳男主角，三次金馬獎最佳男主角，也是擁有這兩項榮譽最多的男演員。

今年第80屆威尼斯影展更頒發「終身成就金獅獎」給他，不禁讓大家討論起金雞獎對於梁朝偉的意義，有人譬喻，「梁朝偉入圍金雞獎，這就跟李安突然來學校，導演一部不知名的話劇一樣」。

中國電影金雞獎是中國電影界的最高獎項，設立於1981年。由中國電影家協會每年組織專家評選。中國民間將金雞獎與金馬獎、金像獎並稱為華語電影界三大獎。

金雞獎主要入圍名單(娛樂新聞組整理)
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梁朝偉 入圍 香港

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