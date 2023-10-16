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穿衣風格被嫌土… 吳宣儀懟網友：能不能管管我的事業

娛樂新聞組／即時報導
吳宣儀的穿衣風格屢屢遭到網友吐槽。(取材自微博)
吳宣儀的穿衣風格屢屢遭到網友吐槽。(取材自微博)

女團出道、外型甜美的大陸女星吳宣儀，穿著打扮不只一次網友吐槽「太土」，近日，她再度被網友嫌棄穿搭，她罕見在評論區發文回懟這名網友，稱對方「管的真寬」，還說自己只關心事業。

近日，有網友評價吳宣儀的穿衣風格「土」，表示，「吳宣儀除了出去活動穿禮服以外，其他私下裡打扮都偏向非主流風格，往好聽點說是童心未泯，往不好聽點說就是不會打扮。」

吳宣儀看到這條評論之後留言回懟，表示「管的真寬，我媽都沒管這麼多，愛管那能不能管管我的事業，關心關心我的事業，我想往上爬。」

吳宣儀本是女團「宇宙少女」成員員，2018年參加選秀節目「創造101」，憑藉甜美外型和優秀唱跳能力收穫一票粉絲，並與楊超越等人組成「火箭少女101」出道。

據悉，吳宣儀的穿衣風格不是第一次被網友吐槽了，她曾穿過一條連身短裙，卻被發現外面一層似馬甲的衣服，像極「內衣外穿」。還有網友說，吳宣儀的穿搭是在做加法，什麼潮流單品都往身上套，所以才會從甜美公主變成土味小妹。

但她似乎一點也不在意，她曾在上綜藝節目時提到，平時會被網友攻擊「穿衣服風格太亂」，而她的面對方式是，「那我就故意亂」。剛直個性獲不少網友叫好。

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