才爆離婚又傳「男男戀」？ 陳牧馳喊告

陳牧馳才被爆出閃婚、離婚舊事，近日又被扯上與吳楚一是CP。（取材自微博）

因電影「封神第一部」打開知名度的新人演員陳牧馳，才被挖出祕婚、離婚舊事上了熱搜話題，又被指與男星吳楚一關係親密，吳楚一隨後發文回應，否認兩人是CP，稱自己和陳牧馳是室友和好兄弟，相關話題也衝上熱搜。

10月13日晚，有網友自曝曾嗑過陳牧馳、吳楚一的CP，並分享兩人昔日的親密合照，隨後註銷帳號，引發熱議，吳楚一隨後發文回應。吳楚一曾出演「我的室友是狐仙」、「極品學渣」等，並參加「星動亞洲」第三季。

鳳凰網報導指出，吳楚一稱網傳的圖片確實是自己五、六年前發的，他和陳牧馳是室友和好兄弟，跟親人一樣，「請大家不要造謠！如果還有人惡意洩漏我或者陳牧馳隱私 我們將會用法律來制裁！」接著他又在留言區表示，現在有人在Instagram冒充他，把他過去發的照片P圖後傳播。

據悉，先前有網友爆料陳牧馳幾年前和吳楚一關係親密，發了一些疑似情侶合照。陳牧馳粉絲闢謠稱圖是陳牧馳微博 早期發的，帳號是新建的。

隨後又有網友扒出爆料親密照的網友的uid以前名字是「吳楚一美圖資訊站」，有網友稱根據微博可以查到綁定的手機號，透過手機號支付寶 查了一下叫「楚一」，猜測該事件或許為吳楚一自導自演。