我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

才爆離婚又傳「男男戀」？ 陳牧馳喊告

娛樂新聞組／綜合報導
陳牧馳才被爆出閃婚、離婚舊事，近日又被扯上與吳楚一是CP。（取材自微博）
陳牧馳才被爆出閃婚、離婚舊事，近日又被扯上與吳楚一是CP。（取材自微博）

因電影「封神第一部」打開知名度的新人演員陳牧馳，才被挖出祕婚、離婚舊事上了熱搜話題，又被指與男星吳楚一關係親密，吳楚一隨後發文回應，否認兩人是CP，稱自己和陳牧馳是室友和好兄弟，相關話題也衝上熱搜。

10月13日晚，有網友自曝曾嗑過陳牧馳、吳楚一的CP，並分享兩人昔日的親密合照，隨後註銷帳號，引發熱議，吳楚一隨後發文回應。吳楚一曾出演「我的室友是狐仙」、「極品學渣」等，並參加「星動亞洲」第三季。

鳳凰網報導指出，吳楚一稱網傳的圖片確實是自己五、六年前發的，他和陳牧馳是室友和好兄弟，跟親人一樣，「請大家不要造謠！如果還有人惡意洩漏我或者陳牧馳隱私我們將會用法律來制裁！」接著他又在留言區表示，現在有人在Instagram冒充他，把他過去發的照片P圖後傳播。

據悉，先前有網友爆料陳牧馳幾年前和吳楚一關係親密，發了一些疑似情侶合照。陳牧馳粉絲闢謠稱圖是陳牧馳微博早期發的，帳號是新建的。

隨後又有網友扒出爆料親密照的網友的uid以前名字是「吳楚一美圖資訊站」，有網友稱根據微博可以查到綁定的手機號，透過手機號支付寶查了一下叫「楚一」，猜測該事件或許為吳楚一自導自演。

陳牧馳之前受訪強調自己沒後台，從不靠背景，靠自己拚演藝圈，拍吻戲時一副很扭捏不知怎麼演，如今曝他其實離過婚，被網友批評自打臉、「純情」人設崩塌。

陳牧馳才被爆出閃婚、離婚舊事，近日又被扯上與吳楚一是CP。（取材自微博）
陳牧馳才被爆出閃婚、離婚舊事，近日又被扯上與吳楚一是CP。（取材自微博）

微博 隱私 支付寶

上一則

女兒問「甄嬛傳」在演啥？孫儷被考倒

下一則

白百何低調再婚 被拍到寵溺抱著二胎兒

延伸閱讀

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
傳男男CP 「封神」陳牧馳又上熱搜 吳楚一：我們是室友

傳男男CP 「封神」陳牧馳又上熱搜 吳楚一：我們是室友
威爾史密斯妻子說真相： 我們2016年分居 「形同離婚」

威爾史密斯妻子說真相： 我們2016年分居 「形同離婚」

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園