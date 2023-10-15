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戲說從頭／成毅遭母阻戀情 化身「小甜心」撒嬌

記者杜沛學／綜合報導
成毅在「南風知我意」劇中因出車禍導致半身不遂。（圖：LINE TV提供）
成毅在「南風知我意」劇中因出車禍導致半身不遂。（圖：LINE TV提供）

曾以「琅琊榜」中「越貴妃」一角令人印象深刻的演員楊雨婷，最近出演熱播都會愛情劇「南風知我意」，飾演男主角成毅的母親，是位寵兒無極限又控制欲強的女強人媽媽，母子對戲火花十足。

楊雨婷劇中對女主角張予曦相當不滿意，認為對方多次導致自己兒子身陷險境，因此強力干涉兩人感情，不僅曾拿錢逼張予曦跟成毅分手，最新劇情中，還以張予曦的奶奶為籌碼，表明如果張予曦離開成毅，就替她得到肝癌的奶奶找器官，好儘速進行移植手術，讓觀眾看得又愛又恨。

其中一段成毅想帶張予曦回家吃飯，希望得到媽媽允許而撒嬌的劇情，讓楊雨婷戲裡戲外都無法抵擋，在社群發文笑稱：「誰能拒絕長得帥又會撒嬌的兒子呢？」同時也出現一大批兒媳婦，在底下留言喊她「婆婆」，排隊想嫁給成毅，更替成毅取了一個「小甜心」的綽號，讓成毅本人哭笑不得，靦腆笑回：「這麼理解也可以，你們（粉絲）說了算吧」。

但對比劇中角色「傅雲深」的撒嬌特質，成毅坦言戲外自己其實相當不會撒嬌：「我比較內斂一點，得學習一下。」成毅在「南」劇中命運悲催，跟哥哥吵架賭氣開車離家，發生車禍導致下半身癱瘓，事後受訪時，回想起這段戲感觸良多，喊話：「奉勸大家，有很大情緒的時候，或者不開心的時候，大家千萬不要開車，因為注意力不集中，它其實就是一剎那，真的非常危險」。

「南」劇劇情邁入尾聲，成毅好不容易從半身不遂到能正常行走，卻為了保護張予曦又慘遭襲擊，脾臟被刺破，最後只能摘除，如今面對哥哥想要毀掉家族事業，爺爺病倒等多重打擊，成毅也將與媽媽聯手重振旗鼓。

楊雨婷「南風知我意」中飾演寵兒無極限又控制欲強的女強人媽媽。（圖：LINE TV...
楊雨婷「南風知我意」中飾演寵兒無極限又控制欲強的女強人媽媽。（圖：LINE TV提供）

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