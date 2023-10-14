梁朝偉首度獲提名金雞獎影帝 「封神1」入圍9項領跑

梁朝偉主演諜報電影「無名」。(取材自微博)

第36屆中國電影金雞獎北京 時間15日公布入圍 名單，出道超過40年的港星梁朝偉 憑電影「無名」何先生一角提名最佳男主角，這也是他首次獲得金雞獎提名。頒獎典禮將於11月4日舉行。

「封神第一部：朝歌風雲」入圍包括最佳故事片、最佳編劇、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角、最佳攝影、最佳錄音、最佳美術、最佳剪輯九項大獎，是最大贏家。

中國電影金雞獎是中國電影界的最高獎項，設立於1981年。由中國電影家協會每年組織專家評選。中國民間將金雞獎與金馬獎、金像獎並稱為華語電影界三大獎。

中國電影金雞獎北京時間15日公布入圍名單。(取材自微博)

金雞獎主要入圍名單

最佳故事片

「無名」

「中國乒乓之絕地反擊」

「長空之王」

「毒舌律師」

「封神第一部：朝歌風雲」

「流浪地球2」

最佳導演

烏爾善「封神第一部：朝歌風雲」

鄧超、俞白眉「中國乒乓之絕地反擊」

陳國星、拉華加「回西藏」

程耳「無名」

魏書鈞「永安鎮故事集」

最佳男主角

楊皓宇（「宇宙探索編輯部」飾唐志軍）

宋洋（「回西藏」飾老孔）

黃渤（「學爸」飾雷大力）

梁朝偉（「無名」飾何先生）

惠王軍（「撥浪鼓咚咚響」飾苟仁）

最佳女主角

閆妮（「最後的真相」飾金喜妹）

何賽飛（「追月」飾戚老師）

殷桃（「萬里歸途」飾白嫿）

黃堯（「白塔之光」飾歐陽文慧）

惠英紅（「我愛你！」飾李慧如）

最佳男配角

王一博（「無名」飾葉先生）

李雪健（「封神第一部：朝歌風雲」飾姬昌）

金巴（「回西藏」飾久美）

胡軍（「長空之王」飾張挺）

雷佳音（「滿江紅」飾秦檜）

最佳女配角

萬茜（「學爸」飾火嫂）

王聖迪（「保你平安」飾魏磨礪）

葉童（「我愛你！」飾趙歡欣）

袁泉（「封神第一部：朝歌風雲」飾姜王后）

黃米依（「永安鎮故事集」飾小顧）

最佳編劇

孔大山、王一通「宇宙探索編輯部」（原創）

冉平、冉甲男、烏爾善、曹升「封神第一部：朝歌風雲」（編劇創作集體）（改編）

吳煒倫、張雲青、林偉文「毒舌律師」（原創）

康春雷、魏書鈞「永安鎮故事集」（原創）

程耳「無名」（原創）

最佳導演處女作

孔大山「宇宙探索編輯部」

白志強「撥浪鼓咚咚響」

劉曉世「長空之王」

吳煒倫「毒舌律師」