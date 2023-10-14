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胡歌不尊重女性？新片飾演張桂梅丈夫惹議

娛樂新聞組／即時報導
「我本是高山」是根據「張桂梅真實事蹟」改編的女性題材電影。（取材自微博）
「我本是高山」是根據「張桂梅真實事蹟」改編的女性題材電影。（取材自微博）

最近一部新片「我本是高山」官宣定檔，卻因演員陣容引發爭議；因為「胡歌飾演張桂梅丈夫」話題登上熱搜，惹惱了不少網友。

「我本是高山」是一部女性題材電影，唯一領銜主演是海清，劇情是「根據張桂梅真實事蹟」講述一個女校長創立女校幫助女性的故事。「我本是高山」由中共雲南省委宣傳部，中共華坪縣委、縣人民政府攝製。

綜合媒體報導，張桂梅是麗江華坪女子高級中學的校長，一生致力於幫助貧困失學女生，她為受困女性爭取受教育權，幫助她們走出大山。據報導，張桂梅校長和她的丈夫在現實中感情頗深，可惜她的丈夫早早因病去世，但正如網友所說，一部女性電影中，丈夫不應成為電影宣傳的焦點。

網友的批評主要是針對胡歌早年某些不當言論。據報導，胡歌早前默認女性需要犧牲，應該為了支持他的事業改行；聊到女性穿衣打扮，胡歌強調不喜歡女孩做美甲，因為做美甲的女孩不做家務。

就胡歌所謂大男子主義的觀點，可謂和張桂梅校長的理念背道而馳，不只一名網友指出，胡歌不夠尊重女性，甚至有侮辱女性的嫌疑，有人直言，至少該找一個不要有那麼不尊重女性黑歷史的演員。報導指出，胡歌力挺家暴男星蔣勁夫更讓網友對他的參與憤怒。

但「我本是高山」的編劇明確表示，不會把張桂梅校長創立女校的動機和胡歌飾演的丈夫關聯上；也有媒體指出，飾演張桂梅校長丈夫的是陳永勝，胡歌只是特別出演華坪女子高中的志工老師董老師。

胡歌傳出在「我本是高山」飾演張桂梅丈夫惹議。（取材自微博）
胡歌傳出在「我本是高山」飾演張桂梅丈夫惹議。（取材自微博）

胡歌 中共 家暴

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