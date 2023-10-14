劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

劉德華主演「紅毯先生」獲選釜山影展閉幕片。(取材自微博)

2023年釜山影展 正式落幕，寧浩執導，劉德華主演喜劇「紅毯先生」也獲選為閉幕片，劉德華雖因工作未能出席，不過導演寧浩、女主角瑞瑪席丹以及監製余偉國皆有到場，寧浩感謝劉德華的提拔，表示17年前的成名作「瘋狂的石頭」就是劉德華投資 ，這次有幸又能再度合作，「因為我們是閉幕片，所以沒盡情享受影展，如果下次是開幕片，我想好好享受」。

劉德華在片中飾演渴望獲獎的巨星「劉偉馳」，一直秉持著演員要認真的原則， 為了演出導演林浩（寧浩飾）執導的農村題材電影，他深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，帶領觀眾一窺娛樂圈百態，寧浩在片中批評劉德華演技，他笑稱沒人願意演，當時一度有些不知在演戲還是真的在片場，「因為拍攝過程比較混亂，劇組裡面很多工作人員，還要同時扮演片中的角色，很多時候都搞不清是不是真的在拍攝。」還發生了他問演戲的人為什麼不進來的狀況，「結果發現其實是輪到我演了」。