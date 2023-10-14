我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

記者陳建嘉／即時報導
劉德華主演「紅毯先生」獲選釜山影展閉幕片。(取材自微博)
劉德華主演「紅毯先生」獲選釜山影展閉幕片。(取材自微博)

2023年釜山影展正式落幕，寧浩執導，劉德華主演喜劇「紅毯先生」也獲選為閉幕片，劉德華雖因工作未能出席，不過導演寧浩、女主角瑞瑪席丹以及監製余偉國皆有到場，寧浩感謝劉德華的提拔，表示17年前的成名作「瘋狂的石頭」就是劉德華投資，這次有幸又能再度合作，「因為我們是閉幕片，所以沒盡情享受影展，如果下次是開幕片，我想好好享受」。

劉德華在片中飾演渴望獲獎的巨星「劉偉馳」，一直秉持著演員要認真的原則， 為了演出導演林浩（寧浩飾）執導的農村題材電影，他深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，帶領觀眾一窺娛樂圈百態，寧浩在片中批評劉德華演技，他笑稱沒人願意演，當時一度有些不知在演戲還是真的在片場，「因為拍攝過程比較混亂，劇組裡面很多工作人員，還要同時扮演片中的角色，很多時候都搞不清是不是真的在拍攝。」還發生了他問演戲的人為什麼不進來的狀況，「結果發現其實是輪到我演了」。

寧浩在「紅毯先生」特意提到成龍、奉俊昊等影人，是因為一直很喜歡他們，「我加了很多喜歡導演的名字，我很喜歡奉俊昊導演，所以覺得在電影裡面說到他會很有趣；而成龍不只在亞洲，在好萊塢也是家喻戶曉的大明星，所以希望成龍在電影中能作為男主角劉偉馳的對手登場。」瑞瑪席丹則表示「這次非常開心，我們的電影可以到釜山跟大家見面，非常榮幸能跟寧浩導演、優秀的演員一起完成這部作品，拍攝的過程中，劉德華先生也有指導我表演方面的課題，是寶貴的經驗，今天我也是第一次跟大家看完整的『紅毯先生』，非常期待，也希望你們都會喜歡。」

導演寧浩與劉德華已有多年合作。(取材自微博)
導演寧浩與劉德華已有多年合作。(取材自微博)
導演寧浩（左起）、瑞瑪席丹、監製余偉國現身釜山影展為「紅毯先生」造勢。(取材自微...
導演寧浩（左起）、瑞瑪席丹、監製余偉國現身釜山影展為「紅毯先生」造勢。(取材自微博)

投資 影展 好萊塢

上一則

「狂飆」大嫂換髮型 高葉氣場不見了

下一則

被壓十年劇開播 徐冬冬又衝熱搜

延伸閱讀

劉德華財富自由卻「不敢躺平」 親揭關鍵是她

劉德華財富自由卻「不敢躺平」 親揭關鍵是她
劉德華見前輩葛優、周潤發 天王也害羞

劉德華見前輩葛優、周潤發 天王也害羞
天王也會害羞？ 劉德華自爆：見到葛優、周潤發仍會緊張

天王也會害羞？ 劉德華自爆：見到葛優、周潤發仍會緊張
劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
吳亦凡遭中國判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境。（取材自微博）

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

2023-10-07 02:23
因為一張中秋節愛心手月餅照，讓網友沸騰了。(取材自微博)

「愛心月餅照」露餡？ 「長月燼明」鄧為、陳都靈被爆熱戀

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡