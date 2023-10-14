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梁朝偉再添社恐場面 劉嘉玲受訪他在玩手

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉單獨在台下時，被拍到一臉侷促的「社恐」。（視頻截圖）
梁朝偉單獨在台下時，被拍到一臉侷促的「社恐」。（視頻截圖）

影帝梁朝偉再添社恐名場面；梁朝偉與劉嘉玲日前在上海出席精品品牌晚宴，劉嘉玲接受採訪時，梁朝偉顯得侷促不停玩手，劉嘉玲單獨擺拍時，梁朝偉更是望天看地不知所措，影片一上網隨即衝上熱搜。

梁朝偉與劉嘉玲同框出席Tiffany的晚宴，名媛何超蓮、馮紹峰、言承旭也出席，可謂星光璀璨；劉嘉玲身穿白色鏤空禮服，勾勒出好身材；「社恐」梁朝偉西裝革履，很有紳士範，兩人站在一起看起來特別的般配。

兩人盛裝現身晚宴，梁朝偉摟著劉嘉玲的腰，一開始對著鏡頭淡淡笑著；後來劉嘉玲接受採訪時，梁朝偉開始波吉表情玩手，接著劉嘉玲被留在台上單獨拍照時，梁朝偉在一旁更顯得不知所措，望天看地，感覺好漫長的兩分鐘，網友直笑「 #誰來藍毯救救梁朝偉」。

有網友笑稱，前幾天還討論說明星真的有社恐的嗎？被人科普了他們夫婦倆，「今天就看到新場面了，影帝真的牛呀，拍戲時的氣場，和現實中一直驚恐的眼神」。

劉嘉玲曾公開表示，他們的婚姻一直是雙方忍耐、互成全的結果。這也源自於梁朝偉小時候受到家庭的影響，他天生就有社交恐懼症，不善於表達自己的情感。

劉嘉玲接受採訪，一旁的梁朝偉在玩手。（視頻截圖）
劉嘉玲接受採訪，一旁的梁朝偉在玩手。（視頻截圖）

梁朝偉

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