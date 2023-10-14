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任敏才傳曖昧肖戰 爆與新劇導演牽手

娛樂新聞組／綜合報導
「群星閃耀時」導演萬里揚。（取材自微博）
「群星閃耀時」導演萬里揚。（取材自微博）

中國23歲女星任敏演出電影「悲傷逆流成河」女主角易遙備受矚目，今年更搭檔戲劇男神肖戰主演改編自小說的電視劇「玉骨遙」，話題不斷還傳出緋聞；更有「五行世家」、「錦繡安寧」等待播劇，可說是新生代小花之一，近日被狗仔爆出疑似戀愛中，對象是新劇導演萬里揚。

中國狗仔「攝影劉大錘」近日爆料任敏與導演萬里揚牽手情，在曝光的影片中，狗仔拍到任敏返回萬里揚家中，隔天再一起出門到親戚家，兩人晚上手牽手散步畫面也隨之曝光。據悉，萬里揚為任敏拍攝新劇「群星閃耀時」的導演，兩人相差約5歲。然而有部分網友覺得導演顏值、身材與任敏不搭，直呼「妹妹什麼眼光」，還唱衰「難怪咖位直直升」；但也有人覺得有才華、人品好也沒有什麼問題，還有網友傻眼但表示「不懂但尊重」。

其實早前任敏被問及感情曾表示「誰還不戀愛了」，透露當時男友是打籃球的，且是她先主動出擊的，面對主持人好奇問：「對戀情問題毫不避諱？」她則說：「因為我是演員，他們說演員是可以談戀愛的，網上都怎麼說的」，還吐露希望可以談一場轟轟烈烈的戀愛。

對於被爆戀情，任敏目前尚未有回應。萬里揚過去執導過的作品也被翻出，尤其他還是任敏新劇的導演，大多人普遍推測他們是因戲生情。

任敏是中國新生代小花之一。（取材自微博）
任敏是中國新生代小花之一。（取材自微博）
23歲任敏被狗仔拍到與新劇導演牽手散步。（取材自微博）
23歲任敏被狗仔拍到與新劇導演牽手散步。（取材自微博）

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