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美照模糊 賈曉晨怨老公樊少皇不會拍照

娛樂新聞組／綜合報導
賈曉晨近日又發文抱怨老公樊少皇。（取材自微博）
賈曉晨近日又發文抱怨老公樊少皇。（取材自微博）

現年40歲的香港女星賈曉晨連月來不時在微博發文投訴老公樊少皇，字裡行間充滿甚多怨氣，又曾在出席活動時揚言每日都會想50次離婚，婚姻生活再次引起關注。而近日她又對老公作出抱怨，直言對方的拍照技術差，照片根本沒有一張可用的，所以她上傳的照片大部分都是自拍照。

香港01報導，賈曉晨在深夜時分上PO了一張側拍的個人照，美人配美景，畫面十分養眼。但仔細一看，因沒有對焦原因，使眼睛呈現半閉合狀態，想必該作品出自樊少皇之手，她留言表示：「話說有個不會拍照的老公（男友）的苦，我懂！不是翻白眼，就是照片是糊的，沒一張能用，難得他在旁邊，又能抽幾分鐘不帶孩子，想拍張照時結果就是這樣，知道為啥我只能自拍了吧。」

賈曉晨和樊少皇在2016年結婚，生下兩個女兒。賈曉晨時常在微博發文訴苦，直言老公低情商沒有幽默感，令她感覺像在照顧三個小孩似的。

賈曉晨在微博發文表示：「我從來不喜歡做甚麼恩愛人設，不是怕打臉，是每天帶兩個孩子精疲力盡能看對方順眼就不錯了，加上直男的低情商沒有半點幽默感，是煩上加煩就像帶三個孩子一樣，你能明白我的感受嗎？」不久後，她再PO出另一段文，「我是說兩句話就離不開爛笑話的人，但在家裡卻沒有能接我的話，超級鬱悶。」似乎對樊少皇略有微詞。

據悉，今年年初，賈曉晨與樊少皇就傳出婚變，雖然事後男方已作出澄清，但仍然引來不少網友質疑他們似乎難敵「七年之癢」。

微博 香港

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