「詮唐CP」即興演出 廚房熱吻獲好評

韓東君(右)即興發揮，將蔡文靜抱起來放在中島上的吻戲意外獲得好評。（取材自微博）

韓東君和蔡文靜在戲劇「裝腔啟示錄」中組「詮唐CP」，成年男女的曖昧試探、情感拉扯、互許餘生，勢均力敵的高手對決，讓觀眾看得欲罷不能；而男主角韓東君的崩壞西裝誘惑，在劇中會煮飯、打掃、笑起來的迷人電眼，還會撒嬌又會撩人，網友紛紛說：「下班後也想要一個韓東君！」

韓東君2013年在陳曉和陳妍希定情戲「神鵰俠侶」中飾演配角「武修文」出道，兩年後主演「無心法師」廣為大眾所知，大部分都是出演民國時代劇、古裝，這次相隔五年出演時裝劇，在「裝」劇裡飾演男主角「許子詮」，是帥氣多金的投行精英，在職場上是個很會裝腔的人，對上司、同事都有一套面具去周旋。

「許子詮」在情感上則是很會撩妹的情場高手，其實是假浪子真情種，尤其在遇到蔡文靜飾演的「唐影」後分寸大亂，卻要裝著不在意，利用友情之戒繫住兩人，韓東君形容：「30多歲的許子銓和唐影之間是成年人的愛情，就像跳華爾滋一樣有進有退，若即若離，勢均力敵層次分明。而許子銓的『裝』只是自我保護的一種方式。」

蔡文靜有顏值又有演技，雖然每年都有新戲，屬於戲紅人不紅，一直不慍不火，這次因「裝」劇圈粉無數，甚至還有女粉絲討論她的性感嘴唇，因此羨慕韓東君。

韓東君和蔡文靜雖然首次合作，卻默契十足，加上都是屬於「話嘮」，蔡文靜虧韓東君小時候一定都是被老師趕到教室外罰站，韓東君吐槽蔡文靜會吃食物道具，整個片場歡笑聲不斷。

兩人也都是科班出身，所以常常會有即興演出，意外有了許多名場面，尤其有一場在廚房做飯，本來導演是要求韓東君跳舞，但韓東君即興發揮改成「許子銓將唐影抱起來放在中島上，高低差的吻戲」意外獲得好評。

在拍戲前韓東君有了解投行的朋友，職場工作壓力大，都會有些需要放鬆的興趣嗜好，因為韓東君是摩托車愛好者，所以他就替許子銓增加摩托車的愛好，拍攝時間很趕，所以韓東君就提供自己的五台寶貝摩托車，被開玩笑是「帶車進組」。