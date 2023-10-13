胸肌圈粉 26歲陳牧馳認閃婚又閃離

陳牧馳在「封神第一部」中的大胸肌令不少粉絲眼睛一亮。(取材自微博)

因電影「封神第一部」打開知名度的新人演員陳牧馳，正在人氣逐漸攀升之際，卻被爆出與大7歲女星陳冰祕婚，還被挖出曾經離婚舊事。面對傳言，陳牧馳出面回應，承認有過一段婚姻，並公開向前妻道歉。

陳牧馳在個人社交平台上發文，坦承自己過去確實有過一段婚姻，但否認有小孩。「她不是藝人所以請大家不要打擾她的生活。在這裡也想和她說一句對不起，打擾到了你的生活，非常抱歉。」

陳牧馳強調，若後續還有人繼續散播造謠他的隱私 ，甚至用這件事對前妻進行攻擊，他將會透過法律手段處理，「最後想說感謝大家對我的關注，很抱歉因為個人私事占用公共資源。」

26歲的陳牧馳在「封神第一部」中飾演「殷郊」一角，電影中有一場戲是殷郊被捆綁著，但因為身材太好，突出的大胸肌令人印象深刻，圈粉不少。陳牧馳在宣傳時為證明電影裡的胸肌和腹肌都是真的，還當場掀起衣服。

陳牧馳在「封神第一部」後，陸續參演了電視劇「功勳」、「星落凝成糖」「斗羅大陸2」等。

日前，陳牧馳被目擊和曾上過「浪姐」的陳冰逛街買戒指，互動甜蜜，引發網友關注。