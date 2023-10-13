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靳東又翻車了… 參加大學活動 發言被吐槽 「不懂裝懂」

娛樂新聞組／即時報導
靳東現身濟南大學出席「紅絲帶之校園行」活動。(取材自微博)
靳東現身濟南大學出席「紅絲帶之校園行」活動。(取材自微博)

因為「諾貝爾數學獎」被吐槽至今的大陸男星靳東，近日一露面便又惹了類似爭議，還登上熱搜。

很久未公開露面的靳東，12日現身濟南大學出席「紅絲帶之校園行」活動。當天，他身穿一襲灰色西裝搭白襯衫、藍領帶，獲網友誇讚「很儒雅很帥」。但在英挺的裝扮下，他笑起來時眼角的皺紋卻出賣了年齡。

眾所周知，靳東曾在採訪中將「數學界的諾貝爾獎」，說成了「諾貝爾數學獎」，被網友吐槽至今。這場活動中，靳東的發言原本還算流暢，沒想到在接近尾聲時，突然來了一句，「我的身分證到現在還是（濟南）市中區的號，這個就像身分證號碼是終身不變的，我們的血液和基因也是一樣的」。此話一出，立刻遭到群嘲。

有網友說，把身分證號碼和血液、基因類比似乎不太恰當。還有人質疑靳東的理論也是錯誤的，因為身分證號和血液、基因都有變化的可能，前者可能出現特殊情況，後者只要經過骨髓移植就會有所改變。

網友紛紛吐槽他，「總是不懂裝懂」，「真愛裝文化人」。

據悉，靳東除了「諾貝爾數學獎」一事，他還曾因為在社交平台上引用梵谷等人的語錄，被網友踢爆這些「語錄」其實只是網上的雞湯段子，引來網友嘲諷。

諾貝爾獎

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