曾拒認徐藝洋 黃子韜夜店大螢幕告白

黃子韜和徐藝洋的戀情全網皆知，只差官宣。(取材自微博)

男星黃子韜過往與旗下簽約女藝人徐藝洋頻傳熱戀消息，社群上還有多張相關畫面流傳，不過，雙方對此皆未承認；近日有網友爆料，黃子韜日前與女方一同飛往南韓 ，並在當地夜店玩樂，黃子韜還在夜店表白徐藝洋，大屏上寫著「Love u Yi YANG」。

黃子韜自己經營娛樂公司「龍韜娛樂」，被爆跟旗下簽約女偶像徐藝洋熱戀，但對外一直堅決否認交往，兩人多次被拍到一起外出，還曾被爆出在遊戲中使用情侶ID，黃子韜的微信 大頭貼，也遭起底是跟徐藝洋一起拍的雙人照。黃子韜才因澄清緋聞怒嗆粉絲，兩人卻又被抓包一起到南韓旅遊。

有網友透過小紅書 爆料，在南韓有名的夜店看見黃子韜帶女朋友來玩，還安排大螢幕打出「Love u Yi YANG」，疑似藉此告白放閃。近日也有多位遊客在首爾江南高級飯店看到黃子韜，確認他正在南韓旅遊當中。

黃子韜被網友爆料在江南夜店大螢幕告白徐藝洋。(取材自微博)