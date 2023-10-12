曾拒認徐藝洋 黃子韜夜店大螢幕告白
男星黃子韜過往與旗下簽約女藝人徐藝洋頻傳熱戀消息，社群上還有多張相關畫面流傳，不過，雙方對此皆未承認；近日有網友爆料，黃子韜日前與女方一同飛往南韓，並在當地夜店玩樂，黃子韜還在夜店表白徐藝洋，大屏上寫著「Love u Yi YANG」。
黃子韜自己經營娛樂公司「龍韜娛樂」，被爆跟旗下簽約女偶像徐藝洋熱戀，但對外一直堅決否認交往，兩人多次被拍到一起外出，還曾被爆出在遊戲中使用情侶ID，黃子韜的微信大頭貼，也遭起底是跟徐藝洋一起拍的雙人照。黃子韜才因澄清緋聞怒嗆粉絲，兩人卻又被抓包一起到南韓旅遊。
有網友透過小紅書爆料，在南韓有名的夜店看見黃子韜帶女朋友來玩，還安排大螢幕打出「Love u Yi YANG」，疑似藉此告白放閃。近日也有多位遊客在首爾江南高級飯店看到黃子韜，確認他正在南韓旅遊當中。
照片曝光後引發熱議，部分網友質疑黃子韜先前極力否認，現在卻放閃，挖苦他「就算是婚禮現場被拍到，也會說自己是被請來當司儀的」、「敢愛不敢認」慣犯；但也有人緩頰「有可能當時女生還沒答應，後來答應了，就沒再否認過了」。
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