Angelababy事業歸零？央視重播「太極1」網友這樣解讀

央視重播Angelababy 2012年電影「太極1從零開始」，被網友解讀為央視暗指她事業歸零。(取材自微博)

女星Angelababy 因朝聖Lisa瘋馬秀爆出爭議，已經噤聲13天，演出的影片、綜藝陸續停播，或是缺席錄製等，形同軟封殺。然而央視近日卻突然重播Baby參演的電影，是否意喻解禁 ？令人霧裡看花，然而片名正好是「太極1從零開始」，也被網友解讀為Baby演藝事業恐將歸零，從頭再來。

綜合媒體報導，雖然瘋馬秀官方日前發文表示，Baby並沒有前往瘋馬秀，然而她走進瘋馬秀門口的照片早已遍布全網，也有同場觀眾發文指自己與Baby坐同一排，還說Baby和張嘉倪是全場最晚出去的，並在場內拍了許多照片，鐵證如山，讓兩人難以辯解。

繼央視開鍘刪Baby演出的影片後，Baby所參與錄製的綜藝也被網友喊抵制，美食真人秀「聽說很好吃」日前臨時宣布停播，雖然官方解釋是因「編播版面調整」，但外界都懷疑節目組正在連夜剪輯新版本，Baby是否將「被消失」需等新一集播出才能真相大白。

此外，「奔跑吧」(跑男)特別篇錄製，Baby方也稱因「行程衝突」，所以將缺席。但網友酸：「她除了綜藝還有什麼行程能衝突？」

令人意外的是，央視突然重播了Baby參演的電影「太極1從零開始」，片名令人玩味，也被網友解讀為央視暗指Baby演藝事業恐將歸零重來；但也有網友認為，既然央視願意播出Baby作品，可能代表她已經熬過風波沒事了。