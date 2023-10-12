「東西太難吃」？ 韓寒開餐廳倒閉 傳賠上億

韓寒除了是作家外，也曾拍電影當導演創立。（取材自新京報）

知名作家、導演韓寒前幾年投資 餐廳「很高興遇見你」，但因經營不善倒閉，有投資人接受採訪，指投資餐廳名氣雖大，但餐品太難吃，沒有把產品做好，並指韓寒賠了上億元。

天眼查顯示，韓寒投資的餐廳「很高興遇見你」餐廳關聯公司為上海燁饗餐飲管理有限公司，成立於2014年1月，註冊資本280萬元人民幣。主打「韓寒IP」，因環境文藝、格調清新火爆一時。

綜合媒體報導，曾投資韓寒餐廳的投資人王聞超透露，餐廳之所以失敗是因為本末倒罝，他指韓寒太信任負責的米其林廚師，但其實「餐點太難吃，沒有把產品做好」。王超指韓寒做餐廳本來也只是玩票性質，後來改善也沒用了，因為「口碑已經崩壞」。他估韓寒應該賠了上億元，自己中後期就退出投資，也虧了千萬。

韓寒在南京的餐廳取名「很高興遇見你」。（取材自微博）

消息曝光後，網友們紛紛表示「吃過一次，味道一般般吧，也不算太難吃」、「他竟然有上億可以虧損，好有錢啊」、「『很高興遇見你』算是堅持得比較久的了，其他明星餐廳倒閉得更快」。

報導指出，對80後、90後族群而言，韓寒這個名字再熟悉不過，除了他有作家、導演、賽車 手的身分外，年輕人喜歡韓寒給人桀驁不馴、特立獨行、年少輕狂的樣子。2010年韓寒結婚，28歲晉升人父，有了女兒後，個性變得柔和，有人認為從此後韓寒再也不韓寒了。