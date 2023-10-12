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女星曬中學嫩照 網友驚呆：吃什麼防腐劑

娛樂新聞組╱即時報導
蔡卓妍經常曬出生活美照。（取材自 Instagram）
蔡卓妍經常曬出生活美照。（取材自 Instagram）

香港女星阿SA蔡卓妍近日也曝光一張學生時期的青澀舊照，透露母校要停辦，照片曝光後讓網友全都看傻了。

蔡卓妍於Instagram曬出一張青澀的校服照，照片中的她與現在相差不多，五官十分精緻，還綁著雙馬尾髮型，看起來非常可愛。貼文一出獲3.7萬網友按讚，許多人表示：「我的天，長開前就這麼美了，除了阿SA還有誰」、「為什麼妳的樣子都沒有變過」、「這張學生照是不是最近拍的？」、「為什麼學生照都可以這麼漂亮」、「可不可以分享一下妳吃什麼防腐劑」。

蔡卓妍曬出中學時期照片。（取材自 Instagram）
蔡卓妍曬出中學時期照片。（取材自 Instagram）

蔡卓妍19歲時就和阿嬌（鍾欣潼）組成女團Twins，青春亮麗的模樣風靡全香港，也讓她們破紀錄成為紅勘體育館最年輕的開唱藝人近年她已用實力在演藝圈站穩腳跟，也不時透過社群分享生活，日前她曬出中學的照片，透露母校要停辦，喊話教育局希望能好好對待母校老師。

貼文一出獲3.7萬網友按讚，許多人表示：「為什麼妳的樣子都沒有變過」、「實在太可愛了」、「這張學生照是不是最近拍的？」、「我的天，長開前就這麼美了，除了阿SA還有誰」、「可不可以分享一下妳吃什麼防腐劑」、「為什麼學生照都可以這麼漂亮」。

香港 教育局 阿嬌

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