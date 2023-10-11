太甜了…黃子韜被爆帶女友遊韓夜店 大螢幕一句話告白

黃子韜和徐藝洋的戀情全網皆知，就只差官宣了。（取材自微博）

大陸男星黃子韜過往與旗下簽約女藝人徐藝洋頻傳熱戀消息，社群上還有多張相關畫面流傳，不過，雙方對此皆未承認，不過近日有網友爆料，黃子韜近日更傳出與女方一同飛往南韓，並在當地夜店玩樂在韓國夜店表白徐藝洋，並曬出照片。照片中，韓國夜店的大屏上寫著「Love u Yi YANG」。

黃子韜被網友爆料在江南夜店大螢幕告白徐藝洋。（取材自微博）

黃子韜自己經營娛樂公司「龍韜娛樂」，被爆跟旗下簽約女偶像徐藝洋熱戀，但對外一直堅決否認交往，兩人多次被拍到一起外出，還曾被爆出在遊戲中使用情侶ID，黃子韜的微信 大頭貼，也遭起底是跟徐藝洋一起拍的雙人照。黃子韜也因為澄清緋聞 怒嗆粉絲。兩人最近又被爆一起到韓國旅遊。

徐藝洋。（取材自微博）

有網友在日前透過小紅書 爆料，在韓國江南有名的夜店看見黃子韜帶女朋友來玩，還安排大螢幕打出「Love u Yi YANG」，疑似藉此告白放閃。近日也有多位遊客在首爾江南高級飯店看到黃子韜，確認他正在韓國旅遊當中。

照片曝光後引發熱議，部分網友質疑黃子韜先前極力否認，現在卻放閃，挖苦他「就算是婚禮現場被拍到，也會說自己是被請來當司儀的」；但也有人緩頰「有可能當時女生還沒答應，後來答應了就沒再否認過了」。