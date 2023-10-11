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「蒼蘭訣」張凌赫190公分僅65公斤 被虧：白長了

記者楊起鳳／即時報導
張凌赫身高190公分卻只有65公斤。(圖:愛奇藝國際站提供)
張凌赫身高190公分卻只有65公斤。(圖:愛奇藝國際站提供)

「蒼蘭訣」中國男星張凌赫，新作奇幻探案劇「虎鶴妖師錄」近日開播，已經擠進熱播榜單第三名，人氣跟口碑持續攀升。該劇改編自少年熱血漫畫「虎X鶴妖師錄」，張凌赫在劇中擁有一體雙魂的特異體質，他必須一人分飾兩角，呈現兩種不同感覺的演技，十足考驗表演功力。

在近期播出的集數中，他飾演的「祈曉軒」出現了黑化的傾向，不同於一開始翩翩君子的形象，黑化後的張凌赫以黑色造型為主，從原本正氣凜然的形象轉變為陰暗冷酷、帶著邪魅感的角色，呈現出全新的一面。這是張凌赫首次挑戰微反派的角色，他的表現讓粉絲們一致稱讚他的演技精湛。

他跟蔣龍及王玉雯流暢俐落的打戲身手，也讓觀眾直呼帥氣，3人異口同聲地表示，打戲真的很難，光是開篇的除妖場面，他們就足足拍了3天3夜。蔣龍跟張凌赫還在沙漠中吊著鋼絲相互穿梭拍飛天打戲，一不小心就撞到彼此，最後拍了十幾次才成功，但看到成果，讓他們覺得一切辛苦都有代價，張凌赫說：「這跟之前拍《蒼蘭訣》時很不一樣，之前的神仙打戲很多都是特效幫忙，這次真的都靠自己完成。」

另外，有一場劇是張凌赫必須揹著受傷的蔣龍奔跑，來回不停跑了幾次，把張凌赫累到不行，笑說「這麼多年，沒有揹過這麼重的」，被蔣龍狠狠虧「190公分白長了」「看著高馬大的，這下喘的」，兩人接著討論起體重，才發現190公分的張凌赫才只有65公斤，蔣龍聽了驚訝喊到「你太瘦了」，戲裡戲外兩人都不忘鬥嘴。

張凌赫身高190公分卻只有65公斤。(圖:愛奇藝國際站提供)
張凌赫身高190公分卻只有65公斤。(圖:愛奇藝國際站提供)

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