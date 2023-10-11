林嘉欣恢復單身 首度公開談「離婚原因」

林嘉欣近期沉迷陶瓷藝術，也藉此減壓。(取材自Instagram)

港星林嘉欣與導演袁劍偉結婚12年，今年7月兩人宣布離婚，結束12年夫妻關係。林嘉欣近日出席活動時，首度談及離婚後感受，她指自己心情已平復，最艱難時刻已過；先前傳出因育兒和金錢問題成離婚導火線，她則澄清，兩人是因價值觀不同分開。

林嘉欣與導演袁劍偉先前一直給人恩愛感覺，是圈中公認的模範夫婦，離婚後兩人共同撫養女兒，為照顧兩女兒也常常與前夫聯絡。她透露，離婚前一家四口曾開家庭會議，女兒曾因接受不了而爆喊，後來比大人更快適應父母分開；女兒們也發現父母分開住，各自開心很多，「最好就是袁導演與我的關係沒有令兩個小朋友留任何缺失，這是最關鍵的」。

林嘉欣表示，離婚後心情已平復，最艱難時刻已過，跟前夫仍是朋友及家人，「我和袁導演仍是好朋友，始終都是一家人，離婚不是世界末日，大家都是成熟的人，為小朋友努力」。