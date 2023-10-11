我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

汪小菲撇想復婚 PO大S放閃照寫「2字」秒刪除

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲連線直播時，承認自己還愛大S。(取材自微博)
汪小菲連線直播時，承認自己還愛大S。(取材自微博)

大S徐熙媛）前夫汪小菲日前語出驚人，認了自己還愛前妻大S，引來汪小菲想復婚等關鍵字瘋傳；大S經紀人發聲明，希望汪小菲別一邊詆毀熙媛一邊示愛。汪小菲隨後透過律師發聲反擊，要求大S經紀人3天內必須公開道歉，否則提告。

綜合媒體報導，汪小菲還在微博轉發大S和具俊曄先前為雜誌所拍的放閃影片，寫下「美好」二字，看似想要祝福，但後來又刪文，令人摸不著頭緒。網友傻眼留言，「誰告訴我，他到底還有幾絲愛她還是純粹要熱度啊」。

汪小菲轉發大S和具俊曄放閃影片隨即刪文。（取材自汪小菲微博）
汪小菲轉發大S和具俊曄放閃影片隨即刪文。（取材自汪小菲微博）

汪小菲「復婚」風波愈演愈烈，大S經紀人強調：「熙媛與歐巴婚姻關係和睦幸福」，並表示「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛」。

事過一日，汪小菲發聲明反擊：「徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，極需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義」，駁斥大S經紀人所說偏離事實，影響他的聲譽，要求大S經紀人於3天內公開道歉，否則提告。

當晚，汪小菲還開直播連線母親張蘭解釋整件事的原委，強調自己不是戀愛腦，未料卻在說了幾句後被不耐煩的張蘭直接掛斷。

張蘭在直播中聽聞兒子想要復婚，反應激動又不耐煩，對汪小菲說，「知道你善良，不說了、不說了，格局都是委屈撐大的」，嘴裡不斷嚷嚷「關了關了！」拒絕與汪小菲繼續溝通。

汪小菲見張蘭不願再與他連線，再次說明，是因為大S一早6點多打電話給家裡的阿姨，一直咳嗽的她表示，「要死了，不行了」，所以才讓阿姨趕緊回家照顧大S，認為自己這麼做只是出於關心，現在卻被人罵。

接著，張蘭又自己開直播，強調不可能同意汪小菲再度與前媳婦結婚，霸氣說：「蘭姐還活一百年看著他（汪小菲）呢！人家設了個套，說（大S）要死了，那個人（具俊曄）走了這個那個的，汪小菲就是太善良！」。

汪小菲 大S 徐熙媛

上一則

曾是以色列女兵 「女超人」挺祖國IG遭攻擊

延伸閱讀

重現「航海王」美食 大廚扮成香吉士重現「連骨肉塊」

重現「航海王」美食 大廚扮成香吉士重現「連骨肉塊」
被指邊詆毀邊示愛 汪小菲要大S經紀人3天內公開道歉

被指邊詆毀邊示愛 汪小菲要大S經紀人3天內公開道歉
大S認汪小菲求復婚 「別邊詆毀邊示愛」

大S認汪小菲求復婚 「別邊詆毀邊示愛」
大S證實汪小菲多次求復婚遭拒 「別邊詆毀邊示愛」

大S證實汪小菲多次求復婚遭拒 「別邊詆毀邊示愛」

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。(本報資料照片)

和「楚留香」一樣多情？鄭少秋喪女 歌后開罵他的風流史

2023-10-03 21:33

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論