汪小菲撇想復婚 PO大S放閃照寫「2字」秒刪除

汪小菲連線直播時，承認自己還愛大S。(取材自微博)

大S （徐熙媛 ）前夫汪小菲 日前語出驚人，認了自己還愛前妻大S，引來汪小菲想復婚等關鍵字瘋傳；大S經紀人發聲明，希望汪小菲別一邊詆毀熙媛一邊示愛。汪小菲隨後透過律師發聲反擊，要求大S經紀人3天內必須公開道歉，否則提告。

綜合媒體報導，汪小菲還在微博轉發大S和具俊曄先前為雜誌所拍的放閃影片，寫下「美好」二字，看似想要祝福，但後來又刪文，令人摸不著頭緒。網友傻眼留言，「誰告訴我，他到底還有幾絲愛她還是純粹要熱度啊」。

汪小菲轉發大S和具俊曄放閃影片隨即刪文。（取材自汪小菲微博）

汪小菲「復婚」風波愈演愈烈，大S經紀人強調：「熙媛與歐巴婚姻關係和睦幸福」，並表示「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛」。

事過一日，汪小菲發聲明反擊：「徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，極需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義」，駁斥大S經紀人所說偏離事實，影響他的聲譽，要求大S經紀人於3天內公開道歉，否則提告。

當晚，汪小菲還開直播連線母親張蘭解釋整件事的原委，強調自己不是戀愛腦，未料卻在說了幾句後被不耐煩的張蘭直接掛斷。

張蘭在直播中聽聞兒子想要復婚，反應激動又不耐煩，對汪小菲說，「知道你善良，不說了、不說了，格局都是委屈撐大的」，嘴裡不斷嚷嚷「關了關了！」拒絕與汪小菲繼續溝通。

汪小菲見張蘭不願再與他連線，再次說明，是因為大S一早6點多打電話給家裡的阿姨，一直咳嗽的她表示，「要死了，不行了」，所以才讓阿姨趕緊回家照顧大S，認為自己這麼做只是出於關心，現在卻被人罵。

接著，張蘭又自己開直播，強調不可能同意汪小菲再度與前媳婦結婚，霸氣說：「蘭姐還活一百年看著他（汪小菲）呢！人家設了個套，說（大S）要死了，那個人（具俊曄）走了這個那個的，汪小菲就是太善良！」。